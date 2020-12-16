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Aktüel Almanya’da Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi
Aktüel

Almanya’da Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi

Ülkede son 24 saatte 952 kişi Kovid-19’dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-16 10:04:39 -
Almanya’da Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi

BERLİN (AA) - Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 952 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek can kaybı sayısına ulaşıldı.

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 27 bin 728 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 379 bin 238’e yükseldi.

Son 24 saatte 952 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 23 bin 427’ye çıktı.

Bugün açıklanan can kaybı sayısı, "salgının başından beri kaydedilen en yüksek günlük ölüm sayısı" oldu.

Şimdiye kadar Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm sayısı 598 ile 11 Aralık’ta kaydedilmişti.

Ülkede Kovid-19’dan iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 25 bin olarak açıklandı.

- Yeni önlemler bugünden itibaren yürürlüğe girdi

Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının, Kovid-19 ile mücadelede pazar günü aldıkları yeni kısıtlayıcı tedbirler bugün yürürlüğe girdi.

Buna göre, temel ihtiyaç malzemesinin satıldığı iş yerleri dışında tüm mağazalar kapalı tutulacak. Gıda ürünleri satan marketlerin yanı sıra bankalar, oto tamirhaneleri, gözlükçüler, benzin istasyonları eczaneler, postaneler gibi işletmeler açık kalacak.

Okullar ve kreşler kapatılacak. Son sınıfta eğitim gören öğrenciler için uzaktan eğitim gibi ayrı düzenlemeler yapılabilecek.

Tiyatro, sinema, opera ve konser salonları kapalı olacak, spor salonları, yüzme havuzları, eğlence alanları, berberler, masaj ve kozmetik salonları ile dövmeciler hizmet vermeyecek.

En fazla iki hanenin bir araya gelmesine izin verilecek ancak toplanan kişilerin sayısı 5 ile sınırlandırılacak. 14 yaş altı çocuklar sınırlandırma kapsamına girmeyecek.

Kapatılan bar ve restoran gibi işletmeler paket servisi yapabilecek.

Vaka sayılarının yüksek olduğu bölgelerde yerel yönetimlere ek önlemler alma imkanı veriliyor. Bu bağlamda Baden-Württemberg eyaletinde dışa çıkma kısıtlaması uygularken, Bavyera eyaletinde gece dışarı çıkma yasağı uygulanıyor.

Önlemler 10 Ocak’a kadar geçerli olacak.

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