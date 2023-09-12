Almanya'da konut inşaatı krizi derinleşiyor! Yukarı yönlü ivmeleniyor

Almanya’nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), inşaat şirketlerin projelerine yönelik ağustos ayına ilişkin anket sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, ağustosta şirketlerin yüzde 20,7’si projelerinin iptal edildiğini bildirdi. Söz konusu oran temmuzda yüzde 18,9 olmuştu.

Ifo’nun açıklamasında, hızla artan inşaat maliyetleri ve önemli ölçüde yükselen faiz oranları nedeniyle 2022’nin başında hala karlı olan birçok projenin şu anda artık ekonomik olarak uygulanabilir olmadığı belirtildi.

Ankete göre, bazı şirketlerin sipariş defterleri halen dolu iken, yüzde 44,2’lik bir kesim şimdiden sipariş eksikliği yaşadıklarını bildirdi. Bir yıl önce bu oran yüzde 13,8 düzeyindeydi.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Konut inşaatındaki iptaller yeni bir zirveye doğru tırmanıyor. Anketin başladığı 1991 yılından bu yana karşılaştırılabilir bir durum gözlemlemedik. Piyasadaki belirsizlik çok büyük.” ifadesini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Daha katı enerji tasarrufu gereklilikleri nedeniyle finansmandaki azalmanın da inşaatçıların hesaplarını zorladığını kaydeden Wohlrabe, “Bazı şirketler şimdiden boğazlarına kadar suya batmış durumda.” ifadesini kullandı.

Şu anda konut inşaat şirketlerinin yüzde 11,9’unun finansman sıkıntısı yaşadığını belirten Wohlrabe, “Bu, son 30 yılın en yüksek değeri.” bilgisini verdi.

Öte yandan, Emlak ve Konut Şirketleri Birliği (BFW) kriz nedeniyle Alman federal hükümetinden karşı önlemler alınmasını talep ediyor.

BFW Başkanı Dirk Salewski, “İptallerdeki tarihi yükseklik ve muazzam sipariş eksikliği, çöküş uyarılarımızın şimdi gerçekleştiğini kanıtlıyor. Bu ekonomik ateş eğrisi yükselmeye devam edecek. Yakında harekete geçilmezse, hasta konutlar ölmüş olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

BFW, ülkede inşaat şirketleri için, arsa maliyetlerinin düşürülmesi, finansman koşullarının gevşetilmesi ve onay süreçlerinde daha az bürokrasiye ihtiyaç olduğunu belirtti.

Bu arada, Avrupa Merkez Bankası (ECB), yüksek enflasyona karşı artan faiz oranlarıyla mücadele ediyor. Bu durum da inşaat ve diğer sektörlerdeki yatırımları daha pahalı hale getirerek ekonomiyi yavaşlatıyor.

Almanya ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,4 ve yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 küçülürken, yılın ikinci çeyreğinde büyüme gösterememişti.

Son yıllarda yaşanan Kovid-19 salgını, tedarik zinciri kesintileri ve Rusya- Ukrayna savaşı gibi çok sayıdaki kriz, Alman ekonomisinin zayıf yönlerini su yüzüne çıkarırken, Çin başta olmak üzere birçok ülkenin Almanya’dan ithal ettiği malları giderek daha fazla üretebilmesi ve yüksek enflasyonla artan faizler Alman ekonomisinin büyümesini daha da zorlaştırıyor.

Yavaşlayan küresel büyüme, ihracattaki düşüş, yüksek enerji fiyatları sanayi üretimdeki düşüş, tüketicilerin yükselen enflasyonla baş etme çabası da Alman ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Bu yıl için Alman ekonomisinde Ifo yüzde 0,4, Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW) ise yüzde 0,5 oranında daralma bekliyor.