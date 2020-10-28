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Aktüel Almanya'da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annenin eylemi sürüyor
Aktüel

Almanya'da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annenin eylemi sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-28 12:08:55 -
Almanya'da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annenin eylemi sürüyor

BERLİN (AA) - Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T’nin annesi Maide T, başkent Berlin’de kızına tekrar kavuşmak için yaptığı eyleme devam etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde, Başbakanlık binasının önüne gelen Maide T. ve beraberindeki grup, burada gösteri yaptı.

Maide T, kızının kaçırılmasının ardından yaklaşık bir yıl geçtiğini hatırlatarak, aradan geçen zaman sonrası ilk defa Alman medyasının kendisiyle röportaj yaptığını belirtti.

Alman medyasının kendisiyle haber yapacak olmasının mücadelesinde bir ilerleme anlamına geldiğini söyleyen Maide T, "Bu kadar eylem sonrası Alman medyasının sesimi duyarak benimle röportaj yapması benim için büyük bir adım. Terör örgütünün iç yüzünü, nasıl, ne şekilde Almanya'da faaliyet yaptıklarını anlattım. 3 gün sonra, yani 31 Ekim Cumartesi günü Almanya'nın önde gelen dergisinde yayımlanacak. Alman medyasının bu konuya odaklanması sonrası konu daha üst Alman mecralarında gündeme gelebilir." dedi.

Kızı Nilüfer'in kaçırılmasının ardından aşırı duygusal bir yoğunluk içinde olduğunu dile getiren Maide T, "Derinden sarsılmış vaziyetteyim ama eylemimden vazgeçmeyeceğim. Koronavirüs nedeniyle bir müddet eylemlere yasak getirilmesi durumu var deniliyor. O zaman da evimden bu eylemi yine yapmaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.

Almanya'da 12 Kasım 2019'da "Okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T, daha önce de bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı’nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylemler yaparak kızının terör örgütünden kurtarılmasını istemişti.

Maide T, şubattan bu yana terör örgütü PKK'ya karşı eylem yapıyor.







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