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Aktüel Almanya'da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan anne imza kampanyası başlattı
Aktüel

Almanya'da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan anne imza kampanyası başlattı

Yeniakit Publisher
2020-11-22 18:32:19 -
Almanya'da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan anne imza kampanyası başlattı

BERLİN (AA) - Almanya'da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Maide T, kızına kavuşabilmek için imza kampanyası başlattı.

Maide T, change.org adlı platform üzerinden "Kızımı PKK'dan geri alın. Terörist olmasını önleyin" başlığıyla başlattığı imza kampanyasına herkesten destek istedi.

Acılı anne, imza kampanyasına ilişkin duyurusunda, kızının terör örgütü tarafından kaçırılma sürecini anlattı.

Her hafta Başbakanlık önünde eylem yapmasına rağmen Alman makamlarının duyarsız kaldığına dikkati çeken Maide T, "Terör örgütü PKK, Almanya'da yasak değil mi? İnsanları öldürmek ve terörize etmek yasak değil mi? Bana öyle geliyor ki PKK, Almanya'da yasaklanmış ama yine de faaliyetlerine izin verilen özel bir korumaya sahip." dedi.

Terör örgütü PKK üyelerinin Almanya'ya rahatlıkla girip çıkabildiğine işaret eden Maide T, "Almanya'nın iç güvenliği için tehlikeliler. Kızımı ararken bu insanların ne kadar tehlikeli olduğunu kendim de bizzat öğrenebildim." ifadelerini kullandı.

Kızının, Belçika'da PKK kampında olduğunu öğrendiğini belirten Maide T, "Alman Federal hükumetinin PKK'ya ve diğer terör örgütlerine karşı harekete geçmesini istiyorum." dedi.

Maide T, imza kampanyasının belli bir sayıya ulaşması sonrası İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlıkları nezdinde girişimlerde bulanacağını açıkladı.

- Şubat ayından bu yana eylem yapıyor

Almanya'da 12 Kasım 2019'da "okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylem yaparak kızının kurtarılmasını istemişti.

Maide T, şubattan bu yana terör örgütü PKK'ya karşı eylem yapıyor.




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