İsrail'e en çok silah satan ülke Almanya'dan "işgalci" kınaması!

Siyonist İsrail 7 Ekim'den beri aralıksız olarak bombaladığı Filistin’e ait 800 hektardan fazla araziye "devlet arazisi" olarak el koydu.

İsrail, Filistin topraklarını ilhak etmeye devam ederken siyoniste bir tepki de Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözüm vurgusu önerildi.

Açıklamada, “Filistin’e ait 800 hektardan fazla araziye İsrail tarafından 'devlet arazisi' olarak el konulmasına yönelik açıklamayı şiddetle kınıyoruz. Bu, 30 yılı aşkın bir süredir yapılan en büyük el koymadır. Yerleşimler uluslararası hukuku ihlal etmekte ve bu son derece hassas olan günlerde gerilimi daha da arttırmaktadır” denildi.

Almanya İsrail'e en çok silah satan ülke olarak biliniyor.

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