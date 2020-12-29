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Aktüel Almanya'da hastaneler çalışanlarına maaş ödeyemeyebilir
Aktüel

Almanya'da hastaneler çalışanlarına maaş ödeyemeyebilir

Yeniakit Publisher
2020-12-29 15:10:50 -
Almanya'da hastaneler çalışanlarına maaş ödeyemeyebilir

BERLİN (AA) - Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle mali sorunlar yaşayan hastanelerin çalışanlarına maaşlarını ödeyemeyebileceği belirtildi.

Almanya Hastaneler Birliği Başkanı Gerald Gass, basına yaptığı açıklamada, hastanelerin kısıtlı mali kaynaklara sahip olduğuna dikkati çekerek, "Federal hükümet yardımları önemli ölçüde artırmazsa, ülkedeki hastaneler 2021'in ilk çeyreğinde bile çalışanlarına maaşlarını ödeyemeyecek." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığının, hastanelerde yatakların boş tutulması için Kovid-19 sayılarının yüksek olduğu bölgelerde acil olmayan ameliyatları erteleyen hastanelere para ödeyeceğini açıkladığını anımsatan Gass, bu uygulamanın sadece hastanelerin yüzde 25'ini kapsadığını söyledi.

Gass, hükümetin hastanelere 2019'u baz alarak yardım yapmasını istedi.

Almanya Hastaneler Enstitüsünün yaptığı ankete göre de ülkedeki hastanelerin 3'te 2'sinin 2020'yi zararla kapatması bekleniyor.

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