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Aktüel Almanya'da günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Aktüel

Almanya'da günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-12-10 12:36:47 -
Almanya'da günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

BERLİN (AA) - Almanya'da, son 24 saatte 23 bin 679 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhis edildi. Bu sayı, salgının başlangıcından bu yana ülkede açıklanan en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünün açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte 23 bin 679 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu.

Almanya'da toplam vaka sayısı 1 milyon 242 bin 203'e yükseldi. Bugüne kadar Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 922 bin 100 olarak kaydedildi.

Son 24 saatte 440 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ülkede toplam can kaybı 20 bin 372'ye çıktı.

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