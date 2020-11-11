  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Almanya'da Gümrük Dairesinden 6,5 milyon avro çalındı
Dünya

Almanya'da Gümrük Dairesinden 6,5 milyon avro çalındı

Almanya'nın Duisburg kentindeki Gümrük Dairesinden 6,5 milyon avro çalındı. Duisburg'daki soygunun aydınlatılmasında yardımcı olacak kişiye 100 bin avro para ödülü verileceği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 17:22:00 -
Almanya'da Gümrük Dairesinden 6,5 milyon avro çalındı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti Duisburg'daki Gümrük Ofisinden 6,5 milyon avro çalındığı bildirildi.

Gümrük Müdürlüğü Emmerich şubesinde 10 gün önce yapılan soyguna ilişkin polis biriminden yapılan açıklamada, soygunun 3 kişi tarafından gerçekleştirildiği tahmin edildiği belirtildi.

Soygunun profesyonelce planlandığı ve uygulandığı ifade edilen açıklamada, komşu binadaki bir apartman dairesinden özel bir matkap kullanarak  Gümrük Müdürlüğü deposuna ulaşıldığı ve 6,5 milyon euro nakit çalındığı kaydedildi.

Şüpheli bir failin fotoğraflarını yayınlayan polis, olayın aydınlatılmasına yardımcı olacak kişiye 100 bin euro ödül verileceğini duyurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Joe Biden'ı şoke eden sözler!
Dünya

Joe Biden'ı şoke eden sözler! "Senin için sivilleri öldürdüm"

ABD'de bir eski askerin, Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'a, "Neden savaş yanlısı birine oyumuzu verelim? Sizin için o savaşlarınızda biz ..
7 Bakanlıkta kritik atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Siyaset

7 Bakanlıkta kritik atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı

Önemli bakanlık atamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığ..
Dünya bunu konuşuyor! Koronavirüs aşısını yaptıranlardan flaş yorum
Korona Virüs

Dünya bunu konuşuyor! Koronavirüs aşısını yaptıranlardan flaş yorum

ABD merkezli ilaç devi Pfizer ve Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci'nin başında olduğu BioNTech şirketinin geliştir..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay