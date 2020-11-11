Almanya'da Gümrük Dairesinden 6,5 milyon avro çalındı
Almanya'nın Duisburg kentindeki Gümrük Dairesinden 6,5 milyon avro çalındı. Duisburg'daki soygunun aydınlatılmasında yardımcı olacak kişiye 100 bin avro para ödülü verileceği duyuruldu.
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti Duisburg'daki Gümrük Ofisinden 6,5 milyon avro çalındığı bildirildi.
Gümrük Müdürlüğü Emmerich şubesinde 10 gün önce yapılan soyguna ilişkin polis biriminden yapılan açıklamada, soygunun 3 kişi tarafından gerçekleştirildiği tahmin edildiği belirtildi.
Soygunun profesyonelce planlandığı ve uygulandığı ifade edilen açıklamada, komşu binadaki bir apartman dairesinden özel bir matkap kullanarak Gümrük Müdürlüğü deposuna ulaşıldığı ve 6,5 milyon euro nakit çalındığı kaydedildi.
Şüpheli bir failin fotoğraflarını yayınlayan polis, olayın aydınlatılmasına yardımcı olacak kişiye 100 bin euro ödül verileceğini duyurdu.