Almanya'da gençlerden dedelerine Ramazan Bayramı hediyesi

ANKARA (AA) - Almanya'da gençler Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle Ramazan Bayramı dolayısıyla ülkeye ilk göç eden dedelerini ziyaret ederek hediye takdim etti.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ludwigsburg kentinde Türk sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yürüten gençler, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla Almanya'ya ilk giden dedelerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ihtiyaçlarını karşılamak için ziyaret etti.

YTB başlattığı "Diaspora Covid-19 Destek ve İş Birliği Programı" çerçevesinde gençlere destek sağladı.

Gençler, geçmişte Almanya'da yaptıkları çalışmalar için ilk nesilden vatandaşlara teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.

İlk nesilden vatandaşlar ise Almanya'da ilk göç ettikleri günler, yaptıkları dernek faaliyetleri ve cami inşaatlarındaki çalışmaları hakkında gençleri bilgilendirdi.

YTB tarafından başlatılan "Diaspora Covid-19 Destek ve İş Birliği Programı" ile yurt dışında salgına karşı gönüllü faaliyet yürüten vatandaşlar ve onların kurmuş oldukları sivil toplum kuruluşlarına desteklerde bulunuluyor.