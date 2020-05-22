  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye karpuz ihracatına hızlı başladı

Kullandırdığı finansman 70 milyar TL’ye yükseldi

Açık havada spor yapanlara 'maske' uyarısı

'Karantina obezitesi'ne dikkat

Petrol devlerinin ilk çeyrek zararı 20 milyar doları aştı
için kalan
Aktüel

Almanya'da gençlerden dedelerine Ramazan Bayramı hediyesi

Yeniakit Publisher
2020-05-22 11:24:38 -
Almanya'da gençlerden dedelerine Ramazan Bayramı hediyesi

ANKARA (AA) - Almanya'da gençler Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle Ramazan Bayramı dolayısıyla ülkeye ilk göç eden dedelerini ziyaret ederek hediye takdim etti.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ludwigsburg kentinde Türk sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yürüten gençler, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla Almanya'ya ilk giden dedelerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ihtiyaçlarını karşılamak için ziyaret etti.

YTB başlattığı "Diaspora Covid-19 Destek ve İş Birliği Programı" çerçevesinde gençlere destek sağladı.

Gençler, geçmişte Almanya'da yaptıkları çalışmalar için ilk nesilden vatandaşlara teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.

İlk nesilden vatandaşlar ise Almanya'da ilk göç ettikleri günler, yaptıkları dernek faaliyetleri ve cami inşaatlarındaki çalışmaları hakkında gençleri bilgilendirdi.

YTB tarafından başlatılan "Diaspora Covid-19 Destek ve İş Birliği Programı" ile yurt dışında salgına karşı gönüllü faaliyet yürüten vatandaşlar ve onların kurmuş oldukları sivil toplum kuruluşlarına desteklerde bulunuluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı