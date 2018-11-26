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Almanya’da FETÖ sessizliği

Berlin’de FETÖ’nün de içinde bulunduğu bir proje için devlet bütçesinden 10 milyon euro kaynak aktarmayı planlayan Almanya’nın Fetullahçı hainlere toz kondurmadığı bir kez daha tescillendi. Almanya’da Angela Merkel liderliğindeki koalisyon hükümetinin; Sol Partinin FETÖ yapılanması hakkındaki soru önergesini 4 aydır cevaplamadığı öğrenildi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 12:55

Yıllarca Türkiye’ye karşı yürüttüğü vekalet savaşında, terör örgütü PKK’yı öz evladı gibi gören, Fetullahçı Terör Örgütü’nü (FETÖ) ise koz olarak elinde tutan Almanya’nın bir ihaneti daha ortaya çıktı. Berlin’de FETÖ’nün de içinde bulunduğu bir proje için devlet bütçesinden 10 milyon euro kaynak aktarmayı planlayan Angela Merkel liderliğindeki koalisyon hükümetinin; Fetullahçılara yönelik önergeleri örtbas ettiği öğrenildi. Akit’in 4 ay önce gündeme getirdiği FETÖ’cülere yönelik bir soru önergesinin akıbetinin bilinmediği, örgütün Alman makamları ilişkisini deşifre eden önergenin paniğe neden olduğu ifade edildi.

Önergeyi cevapsız bıraktı

Türlü bahanelerin altına sığınarak Türk bakanların gurbetçi vatandaşlarımız ile buluşmasını engelleyen, teröristlerin şovlarına ise destek veren Almanya, 15 Temmuz sonrasında Türkiye’nin FETÖ taleplerine sağır kalıyor. Almanya’da Angela Merkel liderliğindeki koalisyon hükümetinin; Sol Partinin FETÖ yapılanması hakkındaki soru önergesini 4 aydır cevaplamadığı öğrenildi. Daha önce gazetemiz Akit’in “Almanya’da FETÖ çatlağı” başlıklı haberine konu olan önergede, FETÖ’nün faaliyetleri hakkında belgelerin sunulduğu ancak Alman hükümetinin söz konusu soruları cevapsız bıraktığı belirtildi. Almanya Başbakan’ı Merkel’in cevaplaması talebiyle hazırlanan soru önergesinde, Türkiye’nin Alman makamlarına FETÖ’nün faaliyetleri hakkında bilgi ve belgeler sunduğu ancak Federal hükümetin söz konusu bilgi ve belgelere rağmen FETÖ’yü terör örgütü olarak tanımlamadığı kaydedildi.

Terör örgütü PKK ve DHKP-C’yi Almanya iç güvenliği için tehdit olmaktan çıkarıp, Türkiye’ye karşı bir koz haline getirmeye çalışan Almanya son olarak; NATO üssü olan Ramstein Hava Üssü’nde görev yapan 150 FETÖ’cü asker ile diğer 350 diplomat ve darbede etkin rol oynayan FETÖ’cülerin iltica talebini kabul etti. Almanya’nın FETÖ’cülere hizmeti bununla sınırlı değildi. Almanların, haklarında yakalama kararı bulunan bu askerlere rütbelerine göre maaş da bağladı. FETÖ’cü firari askerlere 950 avro ile bin 500 avro (4 bin ile 6 bin lira) arasında ödeme yapılıyor. Bu maaş çocuk sayısına göre değişebiliyor.

Lüks villada keyif sürüyorlar

Para yardımının yanı sıra firariler özel evlere yerleştirildi. Sözde demokrasi ve insan hakları savunuculuğu yapan ancak söylemleri ile icraatları ters düşen Almanya, Türkiye aleyhine faaliyet gösteren tüm terör gruplarına destek veriyor. FETÖ’nün iki firari savcısı, Zekeriya Öz ve Celal Kara, Alman makamları aksini iddia etmesine rağmen Almanların kendilerine tahsis ettiği Freiburg’daki villada kalıyor.

Daha önce gazetemiz Akit’in “Almanya’da FETÖ çatlağı” başlıklı haberine konu olan önergede, FETÖ’nün faaliyetleri hakkında belgelerin sunulduğu ancak Alman hükümetinin söz konusu soruları cevapsız bıraktığı bildirildi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 12:55
  1. PKK
  2. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
  3. FETÖ
  4. Angela Merkel
  5. Fetullahçılar
  6. Sol Parti
  7. Almanya’da FETÖ çatlağı
  8. Almanya Başbakan’ı Merkel
  9. Terör örgütü PKK
  10. DHKP-C
  11. NATO
  12. Ramstein Hava Üssü
  13. Zekeriya Öz
  14. Celal Kara

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