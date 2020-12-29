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Aktüel Almanya’da elektrikli araçlara ödenen teşvik yaklaşık 7 kat arttı
Aktüel

Almanya’da elektrikli araçlara ödenen teşvik yaklaşık 7 kat arttı

Ülkede geçen yıl elektrikli araçlara 98 milyon avro teşvik verilirken bu rakam bu yıl 652 milyon avroya kadar çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 14:38:36 -
Almanya’da elektrikli araçlara ödenen teşvik yaklaşık 7 kat arttı

BERLİN (AA) – Almanya'da elektrikli araçlar için devlet tarafından sağlanan teşviklerin değeri 2020’de bir önceki yıla göre yaklaşık 7 kat ( yüzde 665) artarak 652 milyon avroya ulaştı.

Ülkenin etkili gazetelerinden Rheinische Post'un Federal Ekonomi ve İhracat Kontrolü Dairesi'ne (BAFA) dayandırdığı haberine göre, ülkede elektrikli ve plug-in hibrit araçlara yönelik devlet teşvikleri geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 665 arttı.​​​​​​​

2019’da söz konusu araçlar için 98 milyon avro teşvik verilirken, 2020’de 652 milyon avroya yükseldi. 2020’de 229 bin 951 kişi teşvikler için başvururken, bu rakam geçen yıl 73 bin 81’de kalmıştı.

Ülkede 2019’da 51 bin 73 bin elektrikli ve plug-in hibrit araç trafiğe çıkarken, bu sayı 2020’de 229 bine ulaştı.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2020'de Almanya'da "elektrikli hareketlilik" alanında önemli bir ivme kazandıklarını belirterek, bunun sebebini hükümet tarafından verilen teşviklerin temmuzda iki katına çıkarılmasını gösterdi.

Yalnızca kasımda toplamda 45 bin elektrikli ve plug-in hibrit araç için bir teşvik başvurusu yapıldığını bildiren Altmaier, “Aynı zamanda 2020’de iki büyük Avrupa batarya hücresi üretim projesini başlattık.” ifadesini kullandı.

Alman hükümeti teşvikleri artırarak Almanya’da elektrikli araçlara talebi artırmayı hedefliyor.

Almanya, emisyon salımı hedeflerine ulaşması için 2030’a kadar trafikte 7 ile 10 milyon elektrikli otomobilin olmasını hedefleniyor.

Ülkede, liste fiyatı 40 bin avro altında olan elektrikli otomobiller için 9 bin avro devlet ve üretici teşviki veriliyor.

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