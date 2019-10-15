0553 313 94 23

Almanya'da duygulandıran görüntü! Türk gençleri metroyu böyle inletti

Almanya'da bir grup Türk gencinin Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan kahraman askerimize destek vermek amacıyla metroda Komando Marşı okuması izleyenleri duygulandırdı.

15 Ekim 2019 Salı 23:44

yeniakit.com.tr  Almanya'da bir metroda çekilen görüntü izleyenleri duygulandırdı. Görüntülerde Almanya'da yaşayan bir grup Türk gencinin Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere karşı kahramanca mücadele eden Mehmetçik'e destek vermek amacıyla Komando Marşı'nı gür bir sesle okuduğu görüldü. 

Tepki dolu bakışlara aldırış etmeyen Türk gençleri, Türkiye düşmanlarına inat okudukları marşla metroyu inletti. İzleyenleri duygulandıran görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 23:44
  1. Almanya

YORUM YAZ

  • ArifArif1 sa önce
    Sonra Avrupalılar neden Türkleri istemiyor... Osmanbey metro istasyonunda deutschland, deutschland diye bağırsa Almanlar ağızlarını burunlarını kırarım ben bile. Yine adamlar sakin davranıyor. Helal.
  • Yilmaz Yilmaz 1 sa önce
    Sizlerle gurur duyuyoruz
  • emekli çavuşemekli çavuş1 sa önce
    ALLAHINIZA...KURBANOLAYIM..............KOÇLAR......YİĞİTLER.....BACILAR..............

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Melih Gökçek paylaştı! Teröristler yine fistan giymeye başladı
  1. Melih Gökçek paylaştı! Teröristler..
  2. Erdoğan'dan Trump'ın arabuluculuk..
  3. Bugün hava nasıl olacak? 16 Ekim..
  4. Sağlık ocağında hangi tahliller..
  5. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin..
  6. İşte, gecenin sonuçları! EURO 2020..
  7. Magnolia nasıl yapılır? Magnolia tarifi
  8. Almanya'da duygulandıran görüntü! Türk..
  9. Sodalı ayran diyeti nedir? Sodalı..
  10. Hamileler grip aşısı olabilir mi?
  11. Filistin’den Barış Pınarı Harekatı’na..
  12. Ayak mantarı nedir? Ayak mantarı nasıl..
  13. Ayak tırnak mantarı tedavisi nasıl..
  14. Hayıt otu ne işe yarar? Hayıt otu..
  15. Harekata katılan komutan "Yolculuk..
  16. Lokanta usulü yayla çorbası nasıl..
  17. ABD ile Rusya arasında görüşme
  18. İslam düşmanı Can Ataklı 'Türk..
  19. Yargı reformu paketi TBMM Genel..
  20. Aydın'da kardeşlerin oynadığı oyun..
  21. Süleymaniye'de patlamada yine siviller..
  22. 5 Avrupa ülkesinden skandal Türkiye..
  23. Kuşburnu çayı faydaları nelerdir?..
  24. Akçakale'de, YPG/PKK'nın havan mermili..
  25. Haluk Bayraktar: Türkiye'ye silah..
  26. Fenerbahçe'de sakatlarda son durum
  27. Brezilya'da 7 katlı bina çöktü
  28. Norveç Başbakanı: NATO içindeki..
  29. Rasulayn ve Tel Abyad'da mayın..
  30. Ebola salgınında düşüş
Adana'daki Patriotlara ilişkin İspanya'dan yeni açıklama
Adana'daki Patriotlara ilişkin İspanya'dan yeni açıklama
Çin'den skandal Türkiye açıklaması
Çin'den skandal Türkiye açıklaması
Ağar 'çok yazık' diyerek duyurdu! Terörist ile görüştürdüler
Ağar 'çok yazık' diyerek duyurdu! Terörist ile görüştürdüler
Fatih Altaylı'dan sert sözler! ‘Alçaklar, b.kunu çıkardınız’
Fatih Altaylı'dan sert sözler! ‘Alçaklar, b.kunu çıkardınız’
Ufuk Uras'tan flaş sözler: Bu olursa 3. Dünya Savaşı resmen başlar
Ufuk Uras'tan flaş sözler: Bu olursa 3. Dünya Savaşı resmen başlar

Günün Karikatürü

16 Ekim 2019
AB'nin Türkiye hamlesine İngiltere'den engel
AB'nin Türkiye hamlesine İngiltere'den engel
Mehmetçik'in FOX muhabirine verdiği cevap gönülleri fethetti!
Mehmetçik'in FOX muhabirine verdiği cevap gönülleri fethetti!