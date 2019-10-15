Almanya'da duygulandıran görüntü! Türk gençleri metroyu böyle inletti Almanya'da bir grup Türk gencinin Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan kahraman askerimize destek vermek amacıyla metroda Komando Marşı okuması izleyenleri duygulandırdı.

yeniakit.com.tr Almanya'da bir metroda çekilen görüntü izleyenleri duygulandırdı. Görüntülerde Almanya'da yaşayan bir grup Türk gencinin Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere karşı kahramanca mücadele eden Mehmetçik'e destek vermek amacıyla Komando Marşı'nı gür bir sesle okuduğu görüldü. Tepki dolu bakışlara aldırış etmeyen Türk gençleri, Türkiye düşmanlarına inat okudukları marşla metroyu inletti. İzleyenleri duygulandıran görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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