Almanya’da değil Türkiye’de şifa buldu

Almanya’da yaşayan Sinan Kaplan’ın karaciğerinin ortasında klatskin tümörü tespit edilmesi üzerine Alman doktorlar 4 ayrı ameliyat ile kitleyi çıkarma planı yaptı. Kaplan, bu süreci kabul etmeyip çareyi Türkiye’ye gelmekte buldu. 6 saatlik başarılı bir ameliyatın ardından 3 gün sonra taburcu olarak Almanya’ya dönen Kaplan, Türkiye’de ameliyat olduğunu Alman doktorlara söyleyince doktorların şok geçirdiğini ifade etti. Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrah Prof. Dr. Ünal Aydın, tıp konusunda Türkiye ile Avrupa arasında olan farkın kapandığını belirtti.