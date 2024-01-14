Almanya’da çiftçiler ayakta! Hafta boyunca 100 bin traktör yollara çıktı

Başkent Berlin'e traktörleriyle gelen çiftçiler ve tır şoförleri, Brandenburg kapısı önünde toplanarak konvoy oluştururken aralarında Mecklenburg-Vorpommern, Bavyera, Rheinland-Pflaz, Saksonya, Brandenburg'un da bulunduğu çok sayıda eyalette traktörler ve tırlarla otoyol girişlerini kapattı.

Alman hükümetinin, tarımsal dizel sübvansiyonunun kaldırılması ve araç vergisi muafiyetini sonlandırma planını protesto eden çiftçiler, traktörleriyle Almanya'nın birçok yerinde trafikte aksamalara neden oldu.

Alman lojistik sektörünün de desteklediği çiftçilerin protestolarında tır ve diğer ağır vasıta şoförleri araçlarıyla yer aldı.

Lojistik sektörü, gösterilerde hükümetten otoyol ücretlerinin azaltılmasını, köprü ve yolların modernize edilmesini istedi.

Çiftçilerin protestosu, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde de büyük şehirlerde ve bazı otobanlarda trafikte aksamalara neden oldu.

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Öte yandan protestoların aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif Partisi yanlıları tarafından istismar edilebileceği belirtiliyor.

Alman hükümeti, yılda yaklaşık 1 milyar avro tasarruf sağlamaya yönelik bütçe kesintilerinin bir parçası olarak çiftçiler için vergi muafiyetlerini kaldırmayı ve tarımsal dizel sübvansiyonunu sonlandırmayı planlıyor.

Çiftçilerin Aralık 2023'te düzenlediği protestoların ardından bu kesintiler hafifletilmiş olsa da Alman Çiftçiler Birliği, bunun Alman tarımını rekabetçi tutmak için yeterli olmadığını ifade ediyor.

Hükümet, aralık ayındaki protestoların ardından, çiftçiler için tarımsal mazot üzerindeki vergi indirimine aniden son vermek yerine, bunu bu yıl için yüzde 40, 2025 için yüzde 30 oranında azaltmayı, 2026'dan itibaren de tamamen kaldırmayı planladığını açıkladı.

Bütçede kesintilerin yükünün haksız yere kendilerine yüklendiğini savunan çiftçiler, vergi indirimlerinin sona ermesinin çiftlikleri iflas ettireceğini belirtiyor.

Çiftçiler, bir hafta boyunca ülkenin çeşitli şehirlerinde traktör konvoyları ve mitinglerle Alman hükümetinin tarım politikasını protesto etmeyi, 15 Ocak'ta Berlin'de yapılacak büyük gösteri ile bir haftalık protestoyu bitirmeyi planlıyor.

Çiftçiler 4 Ocak’ta, tatilden dönen Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Habeck'in Kuzey Denizi kıyısındaki feribottan ana karaya çıkmasını engellemişti.