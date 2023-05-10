Almanya’da camiye kalleş saldırı

Almanya’nın Saksonya eyaletinde yer alan Dresden kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Fatih Camii’ne çirkin bir saldırı düzenlendi. Camiye gelen bir saldırgan, Kur’an-ı Kerimlerin yer aldığı kitaplığa yanıcı madde dökerek, ateşe verdi. Fatih Camii Dernek Başkanı Ramazan Yıldırım yaptığı açıklamada, kimliği tespit edilen saldırganın benzin döküp Kur’an-ı Kerimleri yakmaya çalıştığını belirterek, camide bulunan din görevlisinin olayı fark etmesi üzerine ateşi hızlıca söndürdüğünü ifade etti.

“Daha önce polisleri arayarak rahatsızlığımızı iletmiştik”

Saldırganın ikinci kez camilerine saldırı girişiminde bulunduğunu söyleyen Yıldırım, “Saldırganla ilgili daha önce polisleri arayarak rahatsızlığımızı iletmiştik. Ramazan ayında da camimizde Kur’an-ı Kerim yakmak istediğini ifade etmişti. Saldırganın sağlık durumunu sormuş, ancak bilgi alamamıştık. Olay esnasında üzerine yanıcı madde gelen hocamızın bu saldırıdan zarar görmemiş olması en büyük tesellimiz. Olayla ilgili maddi hasar oluşmuştur“ dedi.

Yıldırım, saldırının dün yerel saatle 21.35 sıralarında cami cemaati dağıldıktan hemen sonra gerçekleştiğini ifade ederek, “Saldırılardan endişe duyuyoruz” dedi.

“Camilere yönelik saldırıdan büyük kaygı duyuyoruz”

Berlin DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Dr. Emre Şimşek ve Eyalet Birliği Başkanı Yakup Ayar, saldırıya uğrayan DİTİB Fatih Camii’ni ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Camiye düzenlenen saldırıdan büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Şimşek, “Camilere yönelik saldırıdan büyük üzüntü ve kaygı duyuyoruz. Bir an önce gerekli tedbirlerin alınarak saldırıların sona ermesini diliyoruz" dedi.

Fatih Camii daha önce bombayla hedef alınmıştı

Eylül 2016 tarihinde Fatih Camii’ne bombalı saldırı düzenlenmiş, din görevlisi ve ailesi olaydan şans eseri kurtulmuştu. Haziran 2019 tarihinde camiye taşlı saldırı yapılmış, Şubat 2021 tarihinde ise caminin duvarları siyasi sloganlar içeren yazılarla boyanmıştı.

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