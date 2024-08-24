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Gündem Almanya’da bıçaklı saldırı! 3 ölü 6’sı ağır 7 yaralı
Gündem

Almanya’da bıçaklı saldırı! 3 ölü 6’sı ağır 7 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-08-24 06:49:00 -
Almanya’da bıçaklı saldırı! 3 ölü 6’sı ağır 7 yaralı

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentinde düzenlenen bir etkinlikte meydana gelen bıçaklı saldırıda en az 3 kişinin öldüğü, 6’sı ağır 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Solingen kentinde düzenlenen bir etkinlikte bıçaklı saldırı yaşandı.

İNSANLARI RASTGELE BIÇAKLADI

Alman basınında yer alan haberlere göre şehir festivalinde bir kişi, insanları rastgele bıçakladı.

Haberde, saldırıda en az 3 kişinin öldüğü, 6’sı ağır 7 kişinin yaralandığı aktartılarak, polisin halktan şehir merkezini terk etmelerini istediği kaydedildi.


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SALDIRAN YAKALANAMADI

Saldırganın olay yerinden kaçtığı ifade edildi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildiği kaydedildi.

Alman Haber Ajansı DPA’nın da polis çevrelerine dayandırdığı haberde, şüphelinin henüz yakalanmadığı kaydedildi.

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