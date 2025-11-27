Almanya’da belediye çalışanı skandalı: Otopark otomatlarından 1 milyon euro çaldı

Almanya’nın Kempten kasabasında bir belediye çalışanı, otopark otomatlarından 1 milyon euro'dan fazla çalmakla suçlanıyor.

40 yaşındaki çalışan, otopark makinelerinden nakit toplamakla görevliydi. Polisin ve savcıların yürüttüğü soruşturma sonrası kendisi ve 38 yaşındaki eşi tutuklandı.

Olay, bankanın çiftin sahip olduğu birkaç hesaba olağan dışı sıklıkta nakit yatırıldığını fark etmesiyle gün yüzüne çıktı.

Çalışan 'nitelikli hırsızlık' suçlamasıyla karşı karşıya kalırken, eşi yaklaşık 720 ayrı olayda yardım ve yataklık etmekle suçlanıyor. Çiftin toplam miktarı ne kadar sürede elde ettiği ise henüz net değil.

Skandal, Kempten’de öfkeye yol açtı. Meclis üyeleri iç denetim eksikliklerini eleştirirken, benzer vakaların önlenmesi için kapsamlı bir soruşturma talep etti.

Kempten Belediye Başkanı Thomas Kiechle, durumdan derin endişe duyduğunu belirterek, idari süreçlerin ve olası zayıflıkların kapsamlı bir şekilde inceleneceğini açıkladı. Konu için bir iç soruşturma komitesi oluşturuldu.

68 bin nüfuslu Kempten, Bavyera’nın güney Swabia bölgesinde Allgau’nun en büyük kasabası ve Almanya’daki en eski sürekli yerleşim alanlarından biri olarak biliniyor.