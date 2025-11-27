AA Giriş Tarihi: Tek bir hata yetiyor: İşte internetin en zayıf halkası
18 Kasım’da Cloudflare’de yaşanan teknik sorun, X, OpenAI ve birçok platformun dünya genelinde erişime kapanmasına yol açtı. Tek bir altyapı sağlayıcısındaki hata, internetin görünmeyen bağımlılıklarını ve küresel ölçekte kırılganlığını bir kez daha ortaya koydu. Son olarak 18 Kasım akşamı dünya çapında birçok internet sitesine koruma hizmeti veren ABD merkezli Cloudflare'de yaşanan teknik sorun, X, OpenAI ve çok sayıda platformun dünya genelinde erişime kapanmasına neden oldu. Tek bir altyapı sağlayıcısındaki hatanın küresel düzeyde kesinti yaratması, internetin görünmeyen yapısal bağımlılıklarını yeniden gündeme taşıdı. Bir kullanıcı tarayıcısına “google.com” yazdığında saniyeler içinde DNS sistemleri devreye giriyor, yönlendiriciler ve çok sayıda veri merkezi üzerinden veri paketleri Google'ın sunucularına ulaşıyor. Bu süreç çoğu zaman deniz altı fiber hatlarının da yer aldığı karmaşık bir zincire dayanıyor. Zincirin herhangi bir halkasında yaşanan arıza, geniş kitlelere doğrudan yansıyor. Bulut bilişimin yaygınlaşması, bu etkilerin çarpan etkisiyle büyümesine yol açıyor.