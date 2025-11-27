Tek bir hata yetiyor: İşte internetin en zayıf halkası

Bu, elektrik kesintisi gibi. Kesintiyi hatırlarsınız, ancak ondan önceki yıllar boyunca kesintisiz hizmet sunulduğunu hatırlamazsınız." değerlendirmesinde bulundu. Google, Amazon ve Cloudflare gibi büyük küresel altyapı sağlayıcılarına güvenen şirketlerin ve hükümetlerin, onları kullanmaktan başka fazla seçeneğe sahip olmadığını belirten Woodward, hükümetlerin kritik ulusal hizmetleri destekleyen altyapıyı takip ederek ve en yüksek siber güvenlik ve fiziksel güvenlik standartlarının korunmasını sağlamak için bu şirketlerle çalıştığını kaydetti. Woodward, ancak son dönemde yaşanan Cloudflare ve AWS kesintisinin gösterdiği gibi istenmeyen sonuçlara yol açan hatalar veya değişikliklerin meydana gelebileceğini ifade ederek, şunları kaydetti: "18 Kasım’da Cloudflare'de yapılan nispeten küçük bir değişikliğin ardından gelen arıza zincirini kimse öngörememişti. Testler yapılsa bile, canlı sistemlerde ne olacağını tahmin etmek her zaman mümkün değil çünkü bunlar test sistemlerinden çok daha karmaşık ve büyük. Korkarım ki bu altyapı giderek daha karmaşık ve birbirine bağımlı hale geliyor ve tahmin edilebilecek tek şey, bunun tekrar yaşanabileceğidir."