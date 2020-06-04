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Aktüel

Almanya'da aşırı sağcı sayısında artış

Yeniakit Publisher
2020-06-04 19:12:05 -
Almanya'da aşırı sağcı sayısında artış

BERLİN (AA) - Almanya'da 30 binin üzerinde aşırı sağcı bulunduğu bildirildi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın, İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde, 2019'da 30 binden fazla kişinin aşırı sağcı olarak tespit edildiği belirtildi.

Haberde, 2018'de istihbarat raporlarında 24 bin 100 olarak kaydedilen aşırı sağcı sayısının, geçen yıl yüzde 30'dan fazla oranda artış gösterdiği vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Hans-Georg Engelke, aşırı sağcı sayısındaki artışa dikkati çekerek, bu kişilerin tespit edilebilmesine gerekçe olarak, güvenlik birimlerinin daha dikkatli ve titiz çalışmasını gösterdi.

- Aşırı sağ, demokratik hukuk devleti için en büyük tehdit

Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Alman medyasına yaptığı açıklamada, "Aşırı sağ, şu anda demokratik hukuk devletimiz için en büyük tehdittir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Almanya'da geçen yıl tespit edilen aşırı sağcı sayısının, Anayasa Koruma Teşkilatı'nın (Bfv) açıklayacağı yıllık raporda yer alacağı belirtilmişti.

İç istihbarattan sorumlu olan Anayasa Koruma Teşkilatı'nın 2018 raporunda, ülkede 24 bin 100 aşırı sağcının bulunduğu, bunlardan 12 bin 700'ünün ise şiddet eğilimli olduğu kaydedilmişti.




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