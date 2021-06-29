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Gündem Almanya'da aşı randevusu bulamadı, Türkiye'ye geldi!
Gündem

Almanya'da aşı randevusu bulamadı, Türkiye'ye geldi!

Almanya'da randevu oluşturamadığını belirten Berhan Keser, koronavirüs aşısını memleketi Tunceli'de oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 16:14:00 -
Almanya'da aşı randevusu bulamadı, Türkiye'ye geldi!

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Tunceli’de de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ediyor.

Bugüne kadar 66 binin üzerinde vatandaş aşı olurken, Almanya’da randevu alamadığı için aşısını olamayan vatandaş da Tunceli’de aşı yaptırdı.

"Almanya'da aşı randevusu bulamıyordum"

Almanya’dan memleketine gelen Berhan Keser, "Almanya’da aşı randevusu bulamıyordum. Çarşıda bana sordular, ben de aşı oldum. Orada randevu almak çok zor, onun için burada oldum." ifadelerini kullandı.

Aşılama mobil olarak da yürütülüyor

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Hakkı Aktaş, "Aşılama hizmetlerini toplum sağlığı merkezi, aile hekimliği birimlerinden Tunceli Devlet Hastanesi’nde yürütüyoruz. Ayrıca aşıya ulaşamayan vatandaşlar için mobil olarak sahaya çıkıp yaylalara, köylere, organize sanayiye giderek aşılamalar yapıyoruz.

Şimdi de çarşı merkezinde uygulamayı mobil olarak yürütüyoruz. Zaman zaman yurt dışından gelen vatandaşların da aşılanması yapılıyor. Almanya’dan ilimize gelen çifte vatandaşımız orada aşısını olamamıştı. Burada yönlendirmemizle BioNTech aşısını oldu. Yaşadığı memnuniyeti bize bildirdi." diye konuştu.

 

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