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Almanya'da alarm: İç savaş istiyorlar

Almanya'da geçen yıl 563 suça karışan aşırı sağcılardan bin 91 silah ele geçirildiği, bir önceki yıl ele geçirilen silah sayısının ise 676 olduğu açıklandı. Almanya İçişleri Bakanı ise yaptığı açıklamada, bu durumu 'alarm verici' olarak niteledi.

29 Eylül 2019 Pazar 01:14
Almanya'da alarm: İç savaş istiyorlar

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin haberine göre, Sol Parti Meclis Grubu'nun soru önergesine İçişleri Bakanlığının verdiği cevapta aşırı sağcıların, 2018'de 235'i şiddet suçu olmak üzere 563 suç işlediği, bu olaylarda bin 91 silah ele geçirildiği bildirildi.

Cevapta 2017'de aşırı sağcıların yaklaşık aynı sayıda suça karıştığı ve bu olaylarda 676 silah ele geçirildiği kaydedildi.

Suç sayısı aynı, silah sayısında büyük artış

Suç sayısının aynı kalmasına karşın olaylarda ele geçirilen silah sayısının arttığına işaret edildi.

Mültecilere saldırıyorlar

Cevapta ayrıca 2017'den bu yılın eylül ayına kadar 20 mülteci barınma merkezi ile 26 mülteciye silahlı saldırı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Ele geçirilen silahlar arasında tabanca, tüfek, delici ve kesici aletler bulunuyor.

İçişleri bakanı: Bu artış alarm verici

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, bu artışın alarm verici olduğuna dikkati çekerek, "Aşırı sağ, özgürlükçü toplum için büyük tehlikedir." dedi.

Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Martina Renner de aşırı sağcıların kullandığı silahların sayısının artmasının aşırı sağcı terör ihtimalini arttırdığını dile getirerek, "Militan Neonazi çevreler silahsızlandırılmalı." ifadesini kullandı.

"Rakamlar ürkütücü"

Aşırı sağ uzmanı Matthias Quent da rakamların ürkütücü olduğunu belirterek, silahlanan aşırı sağcıların azınlıklara, siyasi rakiplerine ve devletin temsilcilerine saldırı düzenleyebileceği uyarısında bulundu.

"İç savaş istiyorlar"

Quent, aşırı sağcı çevrelerin toplumu yıldırmayı ve bazı grupları ülkeden göndermeyi hedeflediklerine dikkati çekerek, bazılarının da iç savaş istediğini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 01:14
  1. Almanya
  2. Almanya'da silahlanma
  3. Horst Seehofer
  4. Aşırı sağ
  5. Neonazi

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