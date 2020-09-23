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Aktüel Almanya'da 96,2 milyar avro yeni borç öngören 2021 bütçe tasarısına onay
Aktüel

Almanya'da 96,2 milyar avro yeni borç öngören 2021 bütçe tasarısına onay

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz: - "2021 bütçesi ile yola hep birlikte gideceğimizi açıkça ortaya koyuyoruz. Çok paraya mal olsa bile kararlı davranıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-23 14:59:42 -
Almanya'da 96,2 milyar avro yeni borç öngören 2021 bütçe tasarısına onay

BERLİN (AA) - Almanya'da Bakanlar Kurulu, Kovid-19 salgınının ekonomideki olumsuz yansımalarını dengelemeye yardımcı olmak üzere gelecek yıl için 96,2 milyar avro yeni borçlanma öngören federal bütçe tasarısını onayladı.

Almanya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Alman ekonomisinin Kovid-19'un sebep olduğu resesyondan hızlıca çıkması stratejisine dayalı federal bütçe tasarısına Bakanlar Kurulu'nun onay verdiği belirtildi.

Gelecek yıl harcamalar ve gelirlerin 413,4 milyar avro olarak öngörüldüğü bütçede, yatırımların da 55,2 milyar avro olacağı tahmin ediliyor.

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kovid-19 salgınının devam ettiğini belirterek, gelecek yıl federal bütçenin salgınla mücadeleye ayrılmış durumda olduğunu vurguladı.

Vatandaşların sağlığını korurken, ekonomiyi desteklediklerini belirten Scholz, "2021 bütçesi ile yola hep birlikte gideceğimizi açıkça ortaya koyuyoruz. Çok paraya mal olsa bile kararlı davranıyoruz. Hiçbir şey yapmamak ülkemize çok daha pahalıya mal oluyor." ifadelerini kullandı.

Alman hükümeti, tüketiciler ve şirketlerin krizden daha çabuk çıkmalarına yardımcı olma hedefiyle uzun süredir uygulanan dengeli bütçe politikasını askıya alarak yaklaşık 218 milyar avro ile rekor düzeyde yeni borçlanmaya gitmişti.


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