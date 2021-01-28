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Dünya Almanya'da 941 kişi daha hayatını kaybetti
Dünya

Almanya'da 941 kişi daha hayatını kaybetti

Almanya’da koronavirüs salgınında son 24 saat içinde 941 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 13:51:00 -
Almanya'da 941 kişi daha hayatını kaybetti

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'daki koronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Son 24 saatte 17 bin 553 korona virüs vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 178 bin 828’e yükseldi. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 941 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 54 bin 913 oldu. Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 883 bin kişi iyileşirken, ülke genelinde aktif koronavirüs taşıyan kişi sayısının 239 bin 940 olarak açıklandı.

Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.88 olarak tespit edildi. Almanya’da 38 milyon 533 bin 736 kişiye test yapıldı.

Salgının bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 4 bin 475 olarak açıklanırken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2 bin 489 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının ise yüzde 84.31 olduğu açıklandı. Robert Koch Enstitüsü, 80 yaş ve üzeri ve bakıcı ile sağlık personeline yönelik ülke genelinde 27 Aralık’ta başlatılan aşı kampanyasında 1 milyon 990 bin 889 kişiye aşı yapıldı. 283 bin 763 kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı.

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