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Aktüel

Almanya'da 7 bin kişi karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 19:16:48 -
Almanya'da 7 bin kişi karantinaya alındı

BERLİN (AA) - Almanya'nın Gütersloh kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 7 bin kişinin karantinaya alındığı bildirildi.

Gütersloh Kaymakamı Sven-Georg Adenauer, Rheda-Wiedenbrück kasabasındaki Tönnies et fabrikasında çalışanlarda Kovid-19 testi yapıldığı ve bunların yaklaşık 400’ünün pozitif çıktığı belirtti.

Yaklaşık 500 test sonucunun daha beklendiğini ve pozitif çıkan testlerin artacağını varsaydığını ifade eden Adenauer, tedbirler kapsamında et fabrikasında çalışan yaklaşık 7 bin kişinin karantinaya alındığını aktardı.

Adenauer, ayrıca bu ayın sonuna kadar okulların tatil edildiğini, kreşlerin de kapatıldığını kaydetti.

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