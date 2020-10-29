  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Almanya'da 16 bin 774 kişiyle en yüksek günlük vaka kaydedildi
Aktüel

Almanya'da 16 bin 774 kişiyle en yüksek günlük vaka kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-10-29 10:10:33 -
Almanya'da 16 bin 774 kişiyle en yüksek günlük vaka kaydedildi

BERLİN (AA) - Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 16 bin 774 yeni vaka tespit edildi.

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 16 bin 774 artarak toplam 481 bin 13’e yükseldi.

Bugün açıklanan rakam, salgının başından bu yana Almanya’da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Son 24 saatte 89 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı ise 10 bin 272’e yükseldi.

Ülkede Kovid-19’dan iyileşenlerin sayısı 339 bin 200'e ulaştı.

- Yoğum bakım ünitelerinden sorumlu doktorlar endişeli

Hamburg-Eppendorf Hastanesi yoğum bakım ünitesi sorumlusu Stefan Kluge, yaptığı açıklamada, vaka artışını endişeyle karşıladıklarını söyledi.

Kluge, enfekte olanların yaklaşık yüzde 5'inin hastanede ve yüzde 2'sinin yoğun bakım ünitesinde tedavi edilmesi gerektiğini belirtti.

70 yaş üzeri kişilerde yüzde 50'nin üzerinde ölüm riski olduğunu belirten Kluge, Almanya'da ölenlerin yaş ortalamasının 79 olduğunu aktardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pakistan’dan Müslüman ülkelerin liderlerine önemli çağrı
Dünya

Pakistan’dan Müslüman ülkelerin liderlerine önemli çağrı

Pakistan Başbakanı İmran Han, Müslüman ülkelerin liderlerine dünyada yükselen İslamofobi'ye karşı ortaklaşa bir strateji benimsenmesi çağrıs..
Fransız vekilden Macron'a kritik uyarı
Dünya

Fransız vekilden Macron'a kritik uyarı

Fransa Milletvekili Clementine Autain, devamlı İslam'ı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un s..
Halk TV'de koronavirüs skandalı!
Gündem

Halk TV'de koronavirüs skandalı!

CHP yandaşı Halk TV’de koronavirüs skandalı patlak verdi. Halk TV programcısı Özlem Gürses, Kovid-19 tespiti için yapılan PCR testinin sonuc..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay