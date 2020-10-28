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Aktüel Almanya'da 14 bin 964 kişiyle en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı açıklandı
Aktüel

Almanya'da 14 bin 964 kişiyle en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 12:09:43 -
Almanya'da 14 bin 964 kişiyle en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı açıklandı

BERLİN (AA) - Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 14 bin 964 yeni vaka tespit edildi.

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 bulaşan kişi sayısında hızlı artışın devam ettiği belirtildi.

Buna göre, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 14 bin 964 artarak 464 bin 239'a yükseldi.

Bugün açıklanan sayılar, "salgının başından bu yana Almanya'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı" oldu.

Ülkede son 24 saatte 85 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 10 bin 183'e yükseldi.


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