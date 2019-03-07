Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde Ankara’nın Polatlı ilçesinde yaptığı konuşmada yurt dışından Türkiye'ye gelen terör yandaşlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Bakan Soylu, "Avrupa'da, Almanya'da öyle terör örgütünün toplantılarına katılıp da ondan sonra gelip Antalya'da, Bodrum'da, Muğla'da tatil yapanlar var ya, onlar için de tedbir aldık şimdi. Hadi gelsinler bakalım havalimanlarından içerisi girsinler. Gözaltına alıp yallah, öyle kolay değil. Dışarıda hainlik yapıp, içeride, Türkiye'de keyfini, sefasını sürmek bundan sonra kolay değil.” ifadelerini kullandı.

Alman hükümeti rahatsız oldu

Bu açıklamalar terör örgütü yandaşlarına izin veren Alman hükümetini rahatsız etti.

Düşünme toplanma özgürlüğü

Berlin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, konuyla ilgili soruları yanıtlayan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, "PKK terör örgütü ancak toplanma ve düşünce özgürlüğü bizim koruduğumuz ve korunması gerektiğini düşündüğümüz çok önemli değerlerdir." dedi.

"Seyahat uyarılarımıza baksınlar"

Türkiye’ye seyahat tavsiyeleri ve uyarılarının güncellenip güncellenmeyeceği sorusuna ise Adebahr şu yanıtı verdi: "Türkiye’ye giden herkesi seyahat uyarılarımıza dikkatlice bakmasını öneriyorum. Orada Almanya’da düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilen sözlerin, Türkiye’de ceza kovuşturmasına yol açabileceği belirtiliyor."