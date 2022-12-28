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Dünya Almanya, terör örgütü PKK'ya sessiz kaldı
Dünya

Almanya, terör örgütü PKK'ya sessiz kaldı

Alman hükümeti, Fransa'nın başkenti Paris'in 10. Bölgesi'nde 23 Aralık'ta 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı kınarken, terör örgütü PKK yanlılarının Paris'teki şiddet eylemlerine ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 20:17:00 -
Almanya, terör örgütü PKK'ya sessiz kaldı

Alman hükümeti, Fransa'nın başkenti Paris'in 10. Bölgesi'nde 23 Aralık'ta 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı kınarken, terör örgütü PKK yanlılarının Paris'teki şiddet eylemlerine ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann ile bakanlıkların sözcüleri, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Toplantıya katılan Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Hoffmann, Paris'in 10. Bölgesi'nde 23 Aralık'ta 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı kınadıklarını belirtti.

Hoffmann, saldırıdan sonra terör örgütü PKK yanlılarının düzenledikleri eylemlerde Paris'te PKK'nın sembollerini taşımasına ilişkin soruya ise "Eylemle ilgili şimdi bir şey söyleyemem." diyerek yanıtlamaktan kaçındı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Sascha Lawrenz de bazı PKK yanlılarının başka şehirlerde de eylem yapma çağrılarını Alman güvenlik kurumlarının nasıl değerlendirdiğine ilişkin soru üzerine, konuya ilişkin değerlendirmeyi gazetecilere daha sonra iletebileceğini söyledi.

Paris'te PKK yanlılarının çıkardığı olaylarda 31 Fransız polisi ve 1 gösterici yaralanmış, 11 kişi gözaltına alınmıştı.

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