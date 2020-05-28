Almanya Rus Büyükelçisini bakanlığa çağırdı

Almanya ile Rusya arasında siber saldırı krizi büyüyor. Almanya 2015'te Alman Parlamentosu milletvekillerinin e-postalarının Rusya tarafından ele geçirilmesiyle ilgili olarak Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Sergey Neçayev'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Miguel Berger Federal Meclis'e siber saldırıyı sert bir dille kınadı ve sorumluların üzerine kararlılıkla gideceklerini vurguladı.

Müsteşar Berger siber saldırıyla ilgili sorumlu tutulan Rus askeri istihbarat elemanı Dmitri Badin hakkında Federal Savcılığın tutuklama kararını da Büyükelçi'ye açıkladı.

Almanya 2015'te Alman parlamentosuna yönelik siber saldırının arkasında Rus askeri istihbarat servisinin olduğundan ve Rusya'nın Almanya'da 2015 genel seçimlerini etkilemek istediğinden şüpheleniyor.

Federal Savcılığın elindeki ipuçlarına göre siber saldırının arkasında Rus askeri istihbaratı GRU elemanı Dmitri Badin var. Federal Savcılık, Rusya'da yaşadığı sanılan Dmitri Badin hakkında tutuklama kararı çıkardı. Almanya hükümeti şimdi AB düzeyinde Rusya'ya karşı siber saldırı nedeniyle yaptırımlar istiyor.

Korsanların izini sürdü

2015 genel seçimleri öncesi Alman parlamenterlerin ve Başbakan Merkel'in seçim bürosunun e-posta yazışmalarının korsanların eline geçtiği ortaya çıkmıştı. Siber saldırıyı araştıran Alman IT uzmanları Rus askeri istihbaratı GRU'ya çalışan APT28 adlı hacker grubunu sorumlu tuttu. Alman güvenlik birimleri hacker grubunu Rus askeri istihbarat elemanı Dmitri Badin'in yönlendirdiği ipuçlarına ulaştı. Bunun üzerine Başbakan Merkel Parlamento'da Rusya'yı hibrit savaş stratejisi izlemekle suçladı. Merkel olayı "korkunç" olarak niteledi.

Merkel'in siber koruması konuşmuştu

Öte yandan geçtiğimiz gün Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Almanya'da Başbakan Angela Merkel dahil Federal Meclisi dijital saldırılara karşı koruyan Türk İsmet Koyun, "Rus istihbaratının dijital saldırıları sonrası 5 yıldır Almanya Başbakanı Merkel ve Alman Meclisi için hizmet veriyoruz. Sayın Merkel'in bilgisayarını ve e-postalarını güvenle kullanabilir" demişti. Rusya, ABD ve Çin'in data çalma konusunda başta olduğunu ifade eden Koyun, "Bunu yapmayan ülke olmamakla birlikte, bu işin başını Rusya, Çin ve tabi ki büyük oyuncu olarak ABD çekiyor. Çünkü insanlar artık her şeyin datada saklı olduğunu, datayı ele geçirenin o ülkeyi eline geçireceğini farkına varmıştır. Bu da gerçekten ilerdeki bu dijital dünyada yeni oyun kuralları koyacaktır. Buna karşın, bizim ülkemizin de kendisini koruma mecburiyetini görüyoruz. Yapılması gerekenlerden en önemlisi de budur" diye konuştu.