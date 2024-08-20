Almanya PİSA’da çaktı suçu yabancılara attı

Yıllardan beri PİSA'da üst üste kötü sonuçlar elde eden Almanya, eğitim sistemindeki yetersizliği ve aksaklıkları tartışacağına, kötü sonuçların sorumlusu olarak yabancı öğrencileri gösterdi. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PİSA'da elde edilen sonuçların yine kötü olması ülke gündemine otururken, özellikle aşırı sağcı kesim kötü sonuçları göçmen kökenli öğrencilerin sayısının artmasına bağladı.

GÖÇMEN ÖĞRENCİ SAYISI ARTTI

Aşırı sağcı basın ve sosyal medya yorumlarında, 2012'de Alman okullarındaki göçmen kökenli öğrenci oranının yüzde 13 olduğuna, 10 yıl içinde rakamın ikiye katlanıp yüzde 26'ya ulaştığı kaydedildi. Yorumlarda, okullardaki PISA sonuçlarının düşük olmasının bundan kaynaklandığı iddia edildi. PİSA uzmanı Francesco Avvisati ise 10 öğrenciden üçünün matematikte asgari seviyenin altında kaldığını belirtti.

EĞİTİM SİSTEMİ SUÇLU

AVVİSATİ, "Matematik, fen bilimleri ve okuma dallarında yapılan değerlendirmeye göre 2000'den beri en düşük sonuçları aldık. Öğrencilerin matematik, fen ve okuma becerileri görülmemiş ölçüde geriledi. 15 yaşındaki öğrencilerin matematik bilgisi 14 yaşında gibi. Koronanın düşüşte rolü var, ama seviye bu kadar düşmemeliydi" dedi ve eğitim sisteminde değişiklikler istedi.