Almanya liyakat nişanı nedir? Almanya liyakat nişanı kimlere verilir?

Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı; siyasi, ekonomik, kültürel, manevi ve fahri alanlarda büyük başarılar gösterenlere verilir. Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı, Almanya Federal Cumhuriyeti'nin en yüksek dereceli nişanı olarak görülmektedir. Almanya'nın Bremen ve Hamburg şehirleri hariç diğer tüm eyaletlerin kendilerine özgü nişanları bulunur.

Almanya liyakat nişanı kimlere verilir?

Almanya Liyakat nişanı, 2005 yılının ekim ayına kadar yaklaşık 210.00 kez verildi. Almanya Liyakat nişanı, her yıl gelen teklifler üzerine belirli derecelerde başarı sağlamış kişilere verilmeye devam ediyor. Ülkede en fazla 2. Sınıf (Bantlı Liyakat Nişanı) verilirken sadece özel durumlarda daha yüksek derecedeki madalyalar ilk vermelerde takdim edilir.

Biyoteknoloji şirketi BioNTech’in kurucuları Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci’ye verilecek nişanlar ise genellikle Federal Cumhurbaşkanı tarafından verilir. Söz konusu Federal Cumhurbaşkanı tarafından verilen nişanlar ise başbakanlar, bakanlar, eyalet bakanları, eyalet başkanları, valiler, kaymakamlar, büyükşehir belediye başkanları veya belediye başkanları tarafından kişiye ulaştırılır.

Eğer nişan yurtdışındaki Almanlar veya yabancılara ulaştırılacak ise genelde o ülkedeki Alman Büyükelçisi tarafından verilir. Bazı durumlarda Federal Cumhurbaşkanı bizzat kendisi de madalyayı takdim etmektedir.