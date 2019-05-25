0553 313 94 23

Almanya Kupası'nı Bayern Münih kazandı

- Bayern Münih, finalde Leipzig'i 3-0 yenerek Almanya Kupası'nı 19. kez müzesine götürdü

25 Mayıs 2019 Cumartesi 23:29
Almanya Kupası'nı Bayern Münih kazandı


BERLİN (AA) - Almanya Kupası finalinde Leipzig’i 3-0 yenen Bayern Münih şampiyon oldu.

Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanan ve 74 bin 322 seyircinin izlediği karşılaşmanın 29. dakikasında Bayern Münih, Robert Lewandowski'nin golüyle 1-0 önde geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Bayern Münih 78. dakikada Kingsley Coman ve 86. dakikada Robert Lewandowski ile iki gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Bayern Münih böylelikle 19. kez Almanya Kupası'nı müzesine götürdü. Geçen hafta ligde şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih, 2018-2019 sezonunu iki kupayla kapattı.

73. dakikada oyuna dahil olan Hollandalı futbolcu Arjen Robben ile 87. dakikada oyuna giren Fransız yıldız Franck Ribery, takımdan ayrılacak olmalarından dolayı bu maçta son kez Bayern Münih formasını giydiler.

Bayern Münih Teknik Direktörü Niko Kovac, geçen sezon da Eintracht Frankfurt ile Almanya Kupası'nı kazanmıştı.

Karşılaşmayı Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de izledi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 23:29
  1. Almanya Kupası
  2. Bayern Münih
  3. Leipzig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İspanya Kral Kupası Valencia'nın
    1. İspanya Kral Kupası Valencia'nın
    2. GÜNDEM ÖZETİ / 26 Mayıs 2019
    3. Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve..
    4. Çaldığı malzemeleri hurdacıya satmaya..
    5. YTB Kosova'da iftar verdi
    6. Bilimsel araştırma ortaya koydu!..
    7. Slovakya ve Çekya AP seçimleri için..
    8. Öğrencilere şiddet uygulayan öğretmene..
    9. Fatih Çukurbostan’da iftar heyecanı
    10. Bakan Selçuk, iftarda vatandaşlarla..
    11. Diyarbakır’ın fethinin 1380’inci..
    12. Atletizm: Avrupa Şampiyon Kulüpler..
    13. Terör devleti ABD, insani yardım..
    14. Bolu’da 1 kişinin öldüğü feci kaza..
    15. 33. Uluslararası İzmir Festivali başladı
    16. Esad rejimi ve Rusya İdlib’e..
    17. Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
    18. Hakan Çavuşoğlu’ndan Dağder’e ziyaret
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçı ve..
    20. Almanya Kupası'nı Bayern Münih kazandı
    21. 5 bin kişi iftar sofrasında buluştu
    22. Yemen'de 4 yılda 76 bini aşkın mayın..
    23. Binali Yıldırım, Erzincanlılarla..
    24. Milletvekili Fendoğlu, Demiryol-İş..
    25. Sabahattin Önkibar'a yumruklu saldırı
    26. Pendik'te alışveriş merkezinde yangın
    27. Yetimler Kervanından geleneksel iftar..
    28. Erzurumspor, Kayserispor maçına hazır
    29. Galatasaray, şampiyonluk kupasını..
    30. Kahramanmaraş'taki konteyner kentte..
    Milli Görüşçülerden açıklama: İmamoğlu’ndan Erdoğan çıkmaz!
    Milli Görüşçülerden açıklama: İmamoğlu’ndan Erdoğan çıkmaz!
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor
    Türkiye'den NATO'ya Patriot ve Samp-T talebi
    Türkiye'den NATO'ya Patriot ve Samp-T talebi
    İşte CHP’nin Ramazan anlayışı! Önce iftar sonra defile
    İşte CHP’nin Ramazan anlayışı! Önce iftar sonra defile
    Yıldırım: Oyların geriye kalan yüzde 90’ı sayılsaydı...
    Yıldırım: Oyların geriye kalan yüzde 90’ı sayılsaydı...

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    CHP’li Tunç Soyer’i, CHP’li Mansur Yavaş yalanladı: “Tunç Bey...”
    CHP’li Tunç Soyer’i, CHP’li Mansur Yavaş yalanladı: “Tunç Bey...”
    Erdoğan önermişti! İlan edildi: Türk dünyasının aksakalı
    Erdoğan önermişti! İlan edildi: Türk dünyasının aksakalı