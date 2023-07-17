Almanya, İngiltere, Amerika karma eğitimi sorguluyor, Türkiye’de tabu! Karma eğitim, yüzyılın pedagojik yanlışı

Ali Erkan Kavaklı

Der Spiegel dergisi 1996 yılında “KIZ OKULUNA DÖNÜŞ KADINLARA DAHA FAZLA ŞANS” kapağı ile çıktı. Karma eğitim araştırmalarını kamuoyuyla paylaştı. Neticeyi şöyle duyurdu: “Karma eğitim pedagojik ham ölü, karaya oturdu. Yüzyılın en büyük pedagojik yanlışı. Karma eğitim hem kızlara hem erkeklere zarar veriyor.”

Bizdeki laikçilik tüccarları, Batı’daki karma eğitim tartışmalarından habersiz görünüyor. Anayasa’nın eşitliği emreden 10. Maddesini de görmezden geliyorlar.

Hem kızlara hem erkeklere zarar veriyor

Çocuğuna karma eğitim aldırma hakkına sahip olanlar, çocuğuna ayrı eğitim aldırmak isteyen vatandaşa bu hakkı çok görüyorlar.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsteyen vatandaş ilkokuldan üniversiteye kadar çocuğuna ayrı eğitim aldırabilmeli.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Yusuf Tekin, çok doğru ve pedagojik bir konuyu dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı bugüne kadar sanki karma eğitim kusursuzmuş gibi hareket etti; kız ve erkek öğrencilerin yeteneklerinin gelişmesine zarar verdiğini umursamadı.

Karma eğitim kusursuz bir model değil. Hem kızlara hem erkeklere zarar veriyor.

Avrupa’da karma eğitimi konu edinen birçok yayın yapıldı, yapılıyor. Almanya’nın beş milyon civarında satan, etkili, haftalık dergisi Der Spiegel, karma eğitimle ilgili olarak şunları yazdı: “Karma eğitim, 60’lı yılların sonunda büyük bir reform olarak kutlandı. Yanlış o zaman yapıldı. O zaman öğretmenler, bilim adamları ve politikacılar karma sınıfların otomatik olarak toplumda kadın erkek eşitliğini sağlayacağına inanıyorlardı. Araştırmalar daha net gösteriyor ki reform düşüncesi, son yüzyılın en büyük pedagojik yanlışı idi.”

İstenen sonuç alınamadı

Karma eğitim, 1960’lı yılların sonunda Batı’da yaygın bir şekilde, özellikle resmî okullara tatbik edildi. Kilise okulları ve özel okullar, istisna kabul edildi.

Bir nesil 20 yıldır. Bir proje 20 sene içinde netice vermelidir.

1980’li yılların sonuna gelindiğinde toplumda kadın-erkek eşitliği sağlanamadı, kadınlar toplumun üst kademesinde yer almadı, kadın-erkek arasındaki ücret farkı giderilemedi, kadınlar daha az kazanıyor, daha çok işsiz kalıyor.

Bunun üzerine karma eğitim yeniden tartışılmaya başlandı.

Okullarda cinsel taciz önlenemedi.

Karma eğitim kadınlara bir şey kazandırmadı, üstelik erkeklere de zarar veriyor.

Araştırmaların ortaya koyduğu gerçekler, politikacıların, eğitimcilerin ve pedagogların, karma eğitime bakış açısını değiştirdi. Kuzey Rhein Westfalen eyaletinin sosyal demokrat Eğitim ve Bilim Bakanı Gabriele Behler, 2000-2001 öğretim yılı başında bütün okullara birer yazı göndererek, imkânları ölçüsünde ve kademeli olarak ayrı eğitime geçmelerini emretti. Bakan şöyle diyor:

“70’li yıllarda hepimiz, karma eğitimin erkeklerle kızlar arasında şans eşitliği sağlayacağına inandık. Meğer bu, aşırı iyimser bir bakış açısı imiş. Şimdi sınıflardaki erkek hegemonyasına karşı savaşıyorum.”

Karaya oturdu

Der Spiegel netice olarak şunu yazdı:

“Yüzyılın en büyük pedagojik yanlışı karma eğitim, karaya oturdu.”

Amerikalı bilim kadını Prof. Dr. Sigrid Metz-Göckel, ayrı eğitimin kadınları hayata iyi hazırladığını ve hayatta başarılı hâle getirdiğini tespit etti. Şöyle diyor:

“Kız üniversitelerinden mezun olan kadınlar, yeni araştırmalara göre, iş hayatında ve bilimsel çalışmalarda çok başarılı.”

Bayern Kültür Bakanlığı dergisi Schule-Aktuel şunları yazdı:

“Pedagojik bir ham ölü. Karma okul kızları aptallaştırıyor.”

Kültür Bakanlığı adına araştırmalar yapan Doç. Dr. Ilse Brehmer, şu tespitleri yapıyor:

“Tekrar tekrar yapılan araştırmalar gösteriyor ki radikal çözüm kız okullarının açılmasıdır. Geleneksel kız okulları korunmalı, kız okulu isteyen inisiyatif engellenmemeli. Karma okullar, mutlaka reforma tabi tutulmalı.”

Almanya, İngiltere ve Amerika’daki karma eğitim tartışmalarını tercüme ederek, “Yüzyılın Pedagojik Yanlışı Karma Eğitim” ismiyle yayınladım. Ömrünü eğitime adamış bir yazar olarak karma eğitimin hem kızlara hem erkeklere zarar veren bir eğitim modeli olduğunu ortaya koydum.

Doc. İlse Brehmer, Patriarchat für Schule, Schule für Patriarchat” kitabında yaptığı araştırmaları ortaya koydu ve kesin çözümün ayrı eğitim olduğunu yazdı. Doc. Brehmer’in tespitleri önemli.

Cinsel tacize zemin hazırlıyor

Prof. Anna Maria Kraunbaum, Schule Lebendig Gestalten” isimli kitabında karma eğitimde cinsel tacizlerin önlenemediğini ve karma okulların cinsel tacizlere zemin hazırladığını ortaya koydu.

Bayern Kültür Bakanlığının eğitim dergisi SCHULE AKTUEL, karma eğitimin zararlı olduğunu yazdı ve konuyu kapak yaptı.

Kız okullarında okuyan öğrencilerin yeteneklerini daha iyi geliştirdiği ve hayatta daha başarılı olduğu tespit edildi.

Amerika Dışişleri Bakanı Hilari Clinton, eski Dışişleri Bakanı Madlen Olbrigdt kız okulundan mezun olmuşlar.

Almanya'da isteyen veliye ayrı eğitim aldırma hakkı verildi

Almanya Eyalet Başbakanı Heide Simonis, kız okulundan mezun olmuş. Kuzey Rhein Westfalen eyaleti Eğitim ve Bilim Bakanı Gabriele Behler de kız okulu bitirmiş. Almanya’da devlet okullarının karma olmasını emreden yönetmelik değişti. İsteyen veliye çocuğuna ayrı eğitim aldırma hakkı verildi.

Amerika’da kız okulları öğrenci akınına uğradı. Eğitimde ideolojik dayatmalar dönemi bitmeli, kalite çalışması yapılmalı.

Avrupa ve ABD’de kız erkek ayrılma trendi yaşanırken Türkiye’de 28 Şubat döneminde Milli Eğitim Bakanı olan Metin Bostancıoğlu tarafından bütün okullar ve kurslara karma eğitim mecburiyeti getirildi. Tam bir ideolojik körlük yaşandı.

Daha önceki yıllarda klasik kız ve erkek okulları vardı. İstanbul Erkek Lisesi, Konya Erkek Lisesi (ki ben bu okul mezunuyum), Çemberlitaş Kız Lisesi, İstanbul Kız Lisesi gibi ayrı eğitim veren okullar vardı.

İdeolojik yanlıştan dönülmeli

Milli Eğitim Bakanlığı, Metin Bostancıoğlu döneminde özel okullar yönetmeliğinin 41. Maddesi değiştirilerek yapılan ideolojik yanlıştan dönmeli. İsteyen veliye çocuğuna ayrı eğitim aldırma hakkı ve fırsatı sunmalı.

Batı’daki karma eğitim tartışmalarını bilmek isteyenlere Yüzyılın En Büyük Pedagojik Yanlışı Karma Eğitim isimli bir kitabımı tavsiye ederim. Kitapta Batı’daki karma eğitim tartışmalarını uzun uzun anlattım.