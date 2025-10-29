  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İsrail yalancısı New York Times’a şok: 300 yazar 'siyonistlerin sözcüsü' diyerek gazeteyi bıraktı!

Davutoğlu ziyareti sonrası konuştu: Fatih Erbakan'dan ittifak sorusuna cevap!

Sındırgı'daki deprem sonrası Bakan Kurum son durumu açıkladı

Boş havuzda çirkin görüntü! Türk bayrağına saygısız hareket

Türk ve İslam düşmanlığı yeniden hortlatılmak isteniyor Karadağ olaylarının perde arkası ve tarihi gerçekler…

Sabah silah satıyor akşam itidal diyor!

Galatasaray’ı endişelendiren gelişme! Icardi, İtalya’ya geri mi dönüyor?

Baltık semalarında sürpriz karşılaşma! Polonya uçakları harekete geçti!

“Türklere ölüm!” sloganları ve gözaltılar Sabıkalı isimler ülkeye giriş yapıyor Hükümet Türkiye’ye iade etmiyor Sırbistan hesaplaşmaktan vazgeçmiş değil

Bugün sazan avında bakın kim var? Bir tarafta M.Kemal’in çakması diğer tarafta İmamoğlu’nun kopyası
Gündem Almanya ile yeni dönem başlıyor: Merz Türkiye’de…
Gündem

Almanya ile yeni dönem başlıyor: Merz Türkiye’de…

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Almanya ile yeni dönem başlıyor: Merz Türkiye’de…

Almanya Başbakanı Merz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'ye geldi. Gece saatlerinde uçağı inen Merz’in ziyaretinde ana gündem maddelerini Türkiye’nin almak için anlaşma imzaladığı Eurofighter savaş uçakları, Gazze’deki barış süreci, Ukrayna’daki savaş ve göç yönetimi oluşturuyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, akşam saatlerinde Türkiye’ye gelerek 23 saat sürecek Ankara ziyaretine başladı.

Türkiye’ye yaptığı ilk resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek Merz’in ziyaretinde en dikkat çeken detaylarından biri de Merz’in eşi Charlotte Merz’in de heyette yer alması oldu. Charlotte Merz, Perşembe akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın ev sahipliğinde verilecek akşam yemeğine katılacak.

Almanya Başbakanı’nın eşiyle birlikte yaptığı bu ilk ikili ziyaret, Berlin’in Ankara’ya yönelik dostane bir jesti olarak değerlendiriliyor. Merz’in bu ziyaretle amacı, tutuklu Alman vatandaşları ve Suriye operasyonları nedeniyle gerilen ilişkileri yeniden rayına oturtmak  ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmek.

GAZZE, UKRAYNA, EUROFİGHTER...

Yaklaşık iki hafta önce Ankara’yı ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Türkiye’nin Almanya için “stratejik bir ortak ve iyi bir dost” olduğunu belirtmişti. Wadephul, iki ülke arasında “olumlu bir gündem” oluşturmak istediklerini dile getirmişti.

Ayrıca iki liderin, Gazze’deki barış süreci ve Ukrayna’daki arabuluculuk konusunu da görüşmesi bekleniyor. Göç konusunun da ziyarette konuşulması bekleniyor.

Almanya ve Türkiye arasında askeri alanda da yeni bir sayfa açılıyor. Bu hafta 20 yeni Eurofighter savaş uçağı için milyarlarca euroluk bir satış anlaşması imzalandı. 2016’da başlayan ihracat kısıtlamalarının ardından gelen bu gelişme, iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin yeniden güçlendiği şeklinde yorumlanıyor.

Hani bunlar her yaz dünyayı geziyordu! Almanya’da 2.5 milyon emekli geçinmek için çalışıyor
Hani bunlar her yaz dünyayı geziyordu! Almanya’da 2.5 milyon emekli geçinmek için çalışıyor

Dünya

Hani bunlar her yaz dünyayı geziyordu! Almanya’da 2.5 milyon emekli geçinmek için çalışıyor

Almanya’da ekonomi alarm veriyor! Vatandaşın cebi yangın yeri haline geldi
Almanya’da ekonomi alarm veriyor! Vatandaşın cebi yangın yeri haline geldi

Avrupa

Almanya’da ekonomi alarm veriyor! Vatandaşın cebi yangın yeri haline geldi

Almanya asgari ücreti artıyor
Almanya asgari ücreti artıyor

Dünya

Almanya asgari ücreti artıyor

Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Türkiye'nin önünü kesebilecek hiç bir güç yoktur! Cumhuriyet milli iradenin şahlanışıdır
Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Türkiye'nin önünü kesebilecek hiç bir güç yoktur! Cumhuriyet milli iradenin şahlanışıdır

Gündem

Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Türkiye'nin önünü kesebilecek hiç bir güç yoktur! Cumhuriyet milli iradenin şahlanışıdır

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerini açıkladı: Atatürk Barış Ödülü Guterres'e verildi
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerini açıkladı: Atatürk Barış Ödülü Guterres'e verildi

Gündem

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerini açıkladı: Atatürk Barış Ödülü Guterres'e verildi

Emine Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı paylaşımı
Emine Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

Gündem

Emine Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23