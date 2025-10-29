Almanya ile yeni dönem başlıyor: Merz Türkiye’de…

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, akşam saatlerinde Türkiye’ye gelerek 23 saat sürecek Ankara ziyaretine başladı.

Türkiye’ye yaptığı ilk resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek Merz’in ziyaretinde en dikkat çeken detaylarından biri de Merz’in eşi Charlotte Merz’in de heyette yer alması oldu. Charlotte Merz, Perşembe akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın ev sahipliğinde verilecek akşam yemeğine katılacak.

Almanya Başbakanı’nın eşiyle birlikte yaptığı bu ilk ikili ziyaret, Berlin’in Ankara’ya yönelik dostane bir jesti olarak değerlendiriliyor. Merz’in bu ziyaretle amacı, tutuklu Alman vatandaşları ve Suriye operasyonları nedeniyle gerilen ilişkileri yeniden rayına oturtmak ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmek.

GAZZE, UKRAYNA, EUROFİGHTER...

Yaklaşık iki hafta önce Ankara’yı ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Türkiye’nin Almanya için “stratejik bir ortak ve iyi bir dost” olduğunu belirtmişti. Wadephul, iki ülke arasında “olumlu bir gündem” oluşturmak istediklerini dile getirmişti.

Ayrıca iki liderin, Gazze’deki barış süreci ve Ukrayna’daki arabuluculuk konusunu da görüşmesi bekleniyor. Göç konusunun da ziyarette konuşulması bekleniyor.

Almanya ve Türkiye arasında askeri alanda da yeni bir sayfa açılıyor. Bu hafta 20 yeni Eurofighter savaş uçağı için milyarlarca euroluk bir satış anlaşması imzalandı. 2016’da başlayan ihracat kısıtlamalarının ardından gelen bu gelişme, iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin yeniden güçlendiği şeklinde yorumlanıyor.