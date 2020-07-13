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Aktüel

Almanya ile Türkiye 7 Ekim'de Köln'de hazırlık maçı yapacak

Yeniakit Publisher
2020-07-13 14:59:00 -
Almanya ile Türkiye 7 Ekim'de Köln'de hazırlık maçı yapacak

BERLİN (AA) - Almanya A Milli Futbol Takımıyla Türkiye A Milli Futbol Takımı hazırlık maçında 7 Ekim'de Köln'de karşılaşacak.

Alman Futbol Federasyonu'nun (DFB) resmi sitesinden yapılan açıklamada, A Milli Futbol Takımı'nın 7 Ekim'de Türkiye ile 11 Kasım'da da Çekya ile hazırlık maçı yapacağı belirtildi.

Açıklamada, milli takımın 2020 yılı maç takviminin tamamlandığına işaret edilerek her iki karşılaşmanın da resmi UEFA takvimine entegre edildiği bildirildi.

Almanya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw de siteye verdiği demeçte, "Sonbaharda gençleştirilmiş takımımızı görmek için milli maçları kullanmak istiyoruz. Türkiye ve Çekya spor açısından çok ilginç rakipler. Uluslar Ligi'ndeki karşılaşmalara ek olarak bu iki maç ekibimizin gelişimi hakkında önemli bilgiler verecek. Maçlar için şimdiden heyecan duyuyorum ve sonbaharda izleyici önünde oynayabileceğimizi umuyorum." dedi.

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