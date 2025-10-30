  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Türkiye'nin önünü kesebilecek hiç bir güç yoktur! Cumhuriyet milli iradenin şahlanışıdır

Hamas'tan terör devleti İsrail'e çağrı

Başı açıklara var başörtülülere yok! Cumhuriyet 'eşit yurttaşlık' dedi cevabı yedi

4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran işletmeye şaka gibi ceza

İsrail yalancısı New York Times’a şok: 300 yazar 'siyonistlerin sözcüsü' diyerek gazeteyi bıraktı!

Davutoğlu ziyareti sonrası konuştu: Fatih Erbakan'dan ittifak sorusuna cevap!

Sındırgı'daki deprem sonrası Bakan Kurum son durumu açıkladı

Boş havuzda çirkin görüntü! Türk bayrağına saygısız hareket

Türk ve İslam düşmanlığı yeniden hortlatılmak isteniyor Karadağ olaylarının perde arkası ve tarihi gerçekler…

Sabah silah satıyor akşam itidal diyor!
Avrupa Almanya ile Bulgaristan arasında anlaşma
Avrupa

Almanya ile Bulgaristan arasında anlaşma

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Almanya ile Bulgaristan arasında anlaşma

Almanya ile Bulgaristan, savunma sanayinde ortak üretim için anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında Alman savunma devi Rheinmetall, Bulgaristan’da barut ve 155 milimetrelik top mermisi üretimi yapacak bir tesis inşa edecek.

Almanya ile Bulgaristan, savunma sanayinde ortak üretim için anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında Alman savunma devi Rheinmetall, Bulgaristan’da barut ve 155 milimetrelik top mermisi üretimi yapacak bir tesis inşa edecek.
Almanya ile Bulgaristan, savunma sanayii alanında stratejik bir iş birliğine gitti.

Alman savunma şirketi Rheinmetall, Bulgaristan’da barut ve mühimmat üretimi yapacak büyük bir tesis kuracak.

Tesiste, barut, 155 milimetrelik top mermileri ve itici sistemler üretilecek.

Yatırımın finansmanı, Avrupa İçin Güvenlik Eylemi (SAFE) mekanizması tarafından sağlanacak.

Üretilen mühimmat, Avrupa’nın Ukrayna’ya yapacağı askeri yardımların önemli bir kısmını oluşturacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Taşgetiren farkında değil, Menderes’i astıranlar hâlâ "muktedir"
Gündem

Taşgetiren farkında değil, Menderes’i astıranlar hâlâ “muktedir”

Ahmet Taşgetiren’in Ekrem İmamoğlu savunusuna sert tepki yükseliyor. Bir yanda çürük domatesleri seçip evine götürmeye çalışan başörtülü ann..
Türk ve İslam düşmanlığı yeniden hortlatılmak isteniyor Karadağ olaylarının perde arkası ve tarihi gerçekler…
Gündem

Türk ve İslam düşmanlığı yeniden hortlatılmak isteniyor Karadağ olaylarının perde arkası ve tarihi gerçekler…

Balkanlarda Türk ve İslam düşmanlığı yeniden hortlatılıyor! Karadağ’da yaşanan üzücü olayların tarihi kökleri ve perde arkası, Yeniakit yaza..
İsrail yalancısı New York Times’a şok: 300 yazar 'siyonistlerin sözcüsü' diyerek gazeteyi bıraktı!
Gündem

İsrail yalancısı New York Times’a şok: 300 yazar 'siyonistlerin sözcüsü' diyerek gazeteyi bıraktı!

New York Times (NYT) gazetesinde köşe yazısı yayımlanan "Görüş" bölümünde yazarlık yapan 300'den fazla yazar, akademisyen ve tanınmış kişi, ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23