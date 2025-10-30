Almanya ile Bulgaristan arasında anlaşma

Almanya ile Bulgaristan, savunma sanayinde ortak üretim için anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında Alman savunma devi Rheinmetall, Bulgaristan’da barut ve 155 milimetrelik top mermisi üretimi yapacak bir tesis inşa edecek.

Almanya ile Bulgaristan, savunma sanayii alanında stratejik bir iş birliğine gitti.

Alman savunma şirketi Rheinmetall, Bulgaristan’da barut ve mühimmat üretimi yapacak büyük bir tesis kuracak.

Tesiste, barut, 155 milimetrelik top mermileri ve itici sistemler üretilecek.

Yatırımın finansmanı, Avrupa İçin Güvenlik Eylemi (SAFE) mekanizması tarafından sağlanacak.

Üretilen mühimmat, Avrupa’nın Ukrayna’ya yapacağı askeri yardımların önemli bir kısmını oluşturacak.