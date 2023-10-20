Almanya, halen Rus (doğalgaz) LNG'sinin ticaretini yapmaya devam ediyor! Sözleşme ihlali krizi kapıda...
Avrupa ülkelerinden olan Almanya halen Rus sıvılaştırılmış doğal gazının (LNG) ticaretini yapıyor.
Almanya halen Rus sıvılaştırılmış doğal gazının (LNG) ticaretini yapıyor. Gazprom'un bağlı ortaklığı olan SEFE GmbH'i geçen yıl kamulaştıran Almanya, bu firmanın sözleşmesini iptal etmenin milyarlarca euro'ya mal olabileceğini değerlendirerek Rus LNG ticaretini yapmayı sürdürüyor.
SEFE GmbH, mevcut sözleşmenin şartları uyarınca Rus LNG'sinin sevkiyatını yapıyor. LNG, uluslararası yaptırımlara tabi olmayan Hindistan'a gidiyor.
Konuya yakın kaynaklara göre SEFE ile Gazprom arasında sözleşmenin ihlali, Alman vergi mükelleflerine en az 10 milyar euro'ya mal olabilir.
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