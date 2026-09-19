Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, NATO Askeri Komite Başkanı seçildi

Almanya Genelkurmay Başkanı General Carsten Breuer, ittifakın en üst düzey askeri otoritesi olan NATO Askeri Komitesi'nin yeni başkanı seçildi. Seçim, NATO üyesi 32 ülkenin genelkurmay başkanlarının Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bir araya geldiği toplantıda yapıldı; sonucu, mevcut Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone toplantının ardından açıkladı.

Toplantıya Türkiye'yi temsilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katıldı. Breuer'in görevi gelecek yaz Dragone'dan devralacağı bildirildi.

Dragone, Breuer'i tebrik ettiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Operasyonel muhakeme kabiliyetiniz, ittifakla olan derin bağınız ve Alman Silahlı Kuvvetleri'ne liderliğiniz NATO'ya iyi hizmet edecektir. Genelkurmay başkanları, Avrupa-Atlantik güvenliği açısından zorlu bir dönemde size güvenmektedir."

Kariyerine 1984'te hava savunma birliğinde başladı

61 yaşındaki Breuer, Alman Silahlı Kuvvetleri'ndeki görevine 1984'te hava savunma birliğinde başladı. Kansas'taki Fort Leavenworth'te yer alan ABD Kara Kuvvetleri Komuta ve Genelkurmay Koleji'nde eğitim gören Breuer, Alman genelkurmay eğitimini Hamburg'da tamamladı. 2014'te ise Afganistan'ın başkenti Kabil'de, NATO'nun Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) çatısı altında görev aldı.

Dönemin Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 2021 ve 2022'de Breuer'i ülkenin Covid-19 salgınına müdahalesini koordine eden kriz komitesinin başına getirdi. Breuer, "Şansölye'nin generali" lakabını bu görevlendirmenin ardından aldı.

Trump'ın Avrupa'ya sorumluluk çağrıları sürerken göreve gelecek

Breuer, başkanlık görevini NATO'nun önemli bir değişim sürecinden geçtiği dönemde üstlenecek. ABD Başkanı Donald Trump, kıtanın savunmasında Avrupa ülkelerinin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini savunuyor; ittifakta uzun yıllardır ABD'nin oynadığı öncü rolün Avrupalı müttefikler tarafından daha fazla paylaşılması yönündeki çağrılarını da sürdürüyor.

NATO Askeri Komitesi'nin başkanı, aynı zamanda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin askeri danışmanlık görevini yürütüyor.