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Ekonomi Almanya, enflasyon verilerini açıklayamadı!
Ekonomi

Almanya, enflasyon verilerini açıklayamadı!

Almanya, ocak ayı enflasyon verilerini açıklamayı teknik sorunlar nedeniyle erteledi. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), enflasyon verilerinin 31 Ocak yerine 6-10 Şubat haftasında açıklanacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-31 09:15:00 -
Almanya, enflasyon verilerini açıklayamadı!

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), veri işlemede teknik sorunlar nedeniyle ocak ayına ilişkin öncü enflasyon verilerinin bir hafta geç açıklanacağını bildirdi.

Destatis tarafından yapılan açıklamada, eyaletlerden gelen verilerin işlenmesinde teknik sorunlar nedeniyle ocak ayına ilişkin öncü enflasyon verilerinin, 31 Ocak yerine 6-10 Şubat haftasında açıklanacağı belirtildi.

Açıklamada, kesin tarihin 3 Şubat’ta belli olacağı ifade edildi.

EURO BÖLGESİ VERİLERİNİN AÇIKLANMASINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yapılan açıklamada da Euro Bölgesi ocak ayı enflasyon verilerinin yine de planlandığı gibi 1 Şubat’ta yayımlanacağı kaydedildi.

Eurostat, Almanya verilerini ise zaman serisi verileriyle tahmini kullanacak.

Enflasyon verileri, yatırımcılar tarafından çok yakından izlenirken; Almanya’nın Euro Bölgesi'ndeki en büyük ekonomisine sahip olması nedeniyle çarşamba günü açıklanacak Eurostat verilerinin piyasalarca ihtiyatla izlenmesi bekleniyor.

PİYASALARIN BEKLENTİSİ YÜZDE 9,2

Bugün ekonominin genel ekonomik koşullarının hızla değiştiği bir dönemde zaman serisi verileri eleştiri konusu olurken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Euro Bölgesi'ndeki enflasyonu uzun süre hafife almasının nedenlerinden biri de bu verilerden kaynaklandığı belirtiliyor.

Piyasalar, Almanya’da aralık ayında yüzde 8,6 olan yıllık enflasyonun ocakta yüzde 9,2'ye çıkmasını bekliyor.

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