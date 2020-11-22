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Aktüel Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan, aşırı sağa karşı mücadelede uluslararası iş birliği çağrısı
Aktüel

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan, aşırı sağa karşı mücadelede uluslararası iş birliği çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-11-22 17:24:29 -
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan, aşırı sağa karşı mücadelede uluslararası iş birliği çağrısı

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, aşırı sağa karşı mücadelenin uluslararası düzeyde iş birliği içinde yapılması gerektiğini belirtti.

Maas, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için getirilen tedbirlere karşı yapılan gösterilerin sadece Almanya’da değil dünya genelinde de aşırı sağcılar tarafından kendi fikrilerini yaymak için kullanıldığını söyledi.

Aşırı sağcıların uluslararası düzeyde birleştiklerini ve bunun yeni bir boyut kazandığını ifade eden Maas, "Sadece virüse karşı değil, demokrasimize yönelik aşırı sağcı zehre karşı da birlikte çalışmamız lazım." dedi.

Maas, aşırı sağla mücadele kapsamında Avrupa Birliği’nde (AB), Birleşmiş Milletler'de (BM) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nda (AGİT) çeşitli programların yürütüldüğüne işaret ederek, "Bu tehdide karşı başlattığımız mücadele, uluslararası düzeyde güvenlik birimlerinin iş işbirliği içinde olmadan yürütülemeyeceği de açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

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