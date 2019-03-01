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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Mali’de mahsur kaldı

Mali’deki Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü görevli 700 Alman askerini ziyaretten dönerken uçağı bozulan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, başkent Bomoko’da mahsur kaldı.

01 Mart 2019 Cuma 10:09
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Mali’de mahsur kaldı

Mali’deki Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü görevli 700 Alman askerini ziyaretten dönerken uçağı bozulan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, başkent Bomoko’da mahsur kaldı.


Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Başbakan Angela Merkel’den sonra Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ı taşıyan A319 tipi uçak da bozuldu. Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü görevli 700 Alman askerini ziyaret etmek için Mali’ye giden Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, dün gece Almanya’ya dönme hazırlığı yapan uçağının bozulması üzerine başkent Bomoko’da gecelemek zorunda kaldı. Maas’ın bu sabah A340 yedek uçağıyla Berlin’e dönmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 10:09
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