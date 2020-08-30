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Aktüel Almanya Cumhurbaşkanından, Kovid-19 önlemleri karşıtı protestocuların meclis binasına girme girişimine tepki:
Aktüel

Almanya Cumhurbaşkanından, Kovid-19 önlemleri karşıtı protestocuların meclis binasına girme girişimine tepki:

"Alman Federal Meclisi önünde Reich bayrakları ve aşırı sağcı ayaklanmalar demokrasimizin kalbine yapılmış bir saldırıdır. Bunu asla kabul etmeyeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-08-30 18:11:16 -
Almanya Cumhurbaşkanından, Kovid-19 önlemleri karşıtı protestocuların meclis binasına girme girişimine tepki:

BERLİN (AA) - Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine karşı başkent Berlin'de düzenlenen protestolar sırasında bir grup göstericinin Federal Meclis binasına zorla (Bundestag) girme girişimine sert tepki gösterdi.

Steinmeier, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, protestocuların Bundestag'a zor kullanarak girme girişimlerini, demokrasinin kalbine yapılmış bir saldırı olarak niteledi.

Göstericilere anlayış gösterdiklerini ancak demokrasi düşmanlarına anlayış göstermeyeceklerini belirten Steinmeier, "Alman Federal Meclisi önünde Reich bayrakları ve aşırı sağcı ayaklanmalar demokrasimizin kalbine yapılmış bir saldırıdır. Bunu asla kabul etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, zor bir durumlarda son derece ihtiyatlı davranan polis memurlarına teşekkür etti.

Berlin'de dün geceki gösterilerde protestocular, Alman İmparatorluğu ve Nazi Almanyası döneminde kullanılan "Reich bayrağı" ile Bundestag'a girmek istemiş ve polisin çabalarıyla bu girişim engellenmişti.


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