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Avrupa Almanya Cumhurbaşkanı Gaziantep’te... Çocuklara forma dağıttı
Avrupa

Almanya Cumhurbaşkanı Gaziantep’te... Çocuklara forma dağıttı

Yeniakit Publisher
2024-04-24 08:08:00 -
Almanya Cumhurbaşkanı Gaziantep’te... Çocuklara forma dağıttı

Steinmeier, Alman Kalkınma Vakfı’nın destekleriyle yapılan okulda 23 Nisan kutlamalarına katıldı. Çocuklara, futbol topu ile Almanya milli takımının formasını hediye etti

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, çeşitli etkinliklere katılmak için dün uçakla Gaziantep'e geldi. Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol tarafından havalimanında karşılanan Steinmeier, önce 23 Nisan kutlamaları için Gazikent İlkokulu'na gitti.

Okuldaki törende konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Steinmeier'i 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Türkiye ile Almanya arasındaki tarihi ve güzel dostluk ilişkileri paralelinde Gaziantep ile Almanya arasında da birçok sektörde güzel ilişkilerin olduğunu söyleyen Çeber, kenti Suriye'ye, Türkiye'yi Orta Doğu'ya bağlayan Karkamış ilçesinde bulunan tren garı, istasyon binaları ile köprünün Türk ve Alman mühendisleri ve işçilerince 1900'lerin başında inşa edildiğini, yine Oğuzeli, İslahiye ilçelerindeki tren istasyonunun da iki ülke tarafından yapıldığını belirtti.

300 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Gaziantep ile Duisburg'un 2005 yılında kardeş şehir olduğunu ve içinde bulundukları okul gibi 23 okulun Alman Kalkınma Vakfı'nın destekleriyle yapıldığını ifade eden Çeber, okulda 2012'den beri Türkiye'de misafir edilen Suriyeli çocukların eğitimine destek verilmesinin amaçlandığını kaydetti. 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Almanya'nın tüm desteğini yanlarında hissettiklerini aktaran Çeber, bu ülkenin Nurdağı'nda kurduğu sahra hastanesinde 2 aydan fazla bir sürede 20 bin depremzedenin sağlık hizmeti aldığını söyledi. Çeber, Gaziantep'in bir ticaret, sanayi şehri olduğunu, kentten Almanya'ya 300 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini dile getirdi.

 ÇOCUKLARA FORMA HEDİYE ETTİ

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, daha sonra okul bahçesindeki spor sahasında bir araya geldiği çocuklara, futbol topu ile Almanya milli takımının formasını hediye etti. Çocuklar arasındaki maçın başlama vuruşunu yapan Steinmeier, okulda öğrencilerin yaptığı ürünlerin yer aldığı sergiyi gezdi. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, daha sonra depremin vurduğu Nurdağı ilçesine giderek incelemelerde bulundu.

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