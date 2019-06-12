Almanya başörtüsü yasağı için çalışıyor Almanya'da Federal hükümetin büyük ortağı Birlik Partileri (CDU/CSU) milletvekillerinin bir toplantı düzenleyerek, ülke genelinde bir başörtüsü yasağının mümkün olup olmadığını araştırdığı öğrenildi.

Münübe Yılmaz Avusturya’da ilkokul öğrencilerinin başörtüsü takmasını yasaklayan kanunun geçtiğimiz ay yürürlüğe girmesinin ardından, Almanya da benzer bir adım için harekete geçti. İslamofobinin günden güne arttığı ülkede, Federal hükümetin büyük ortağı Birlik Partileri (CDU/CSU) milletvekillerinin bir toplantı düzenleyerek, Almanya genelinde bir başörtüsü yasağının mümkün olup olmadığını araştırdığı öğrenildi. Toplantıda, yasağın en azından Avusturya’daki gibi 14 yaş altındaki kız çocukları için çıkarılmasının ele alındığı belirtildi.

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