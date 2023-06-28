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Dünya Almanya Başbakanı'ndan Wagner savunması!
Dünya

Almanya Başbakanı'ndan Wagner savunması!

Yeniakit Publisher
2023-06-28 23:57:00 -
Almanya Başbakanı'ndan Wagner savunması!

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ARD’ye konuştu. Scholz, Rus paralı asker grubu Wagner’in Putin'i zayıflattığını iddia etti.

Wagner’in isyanının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i zayıflattığını söyleyen Scholz, "Onun zayıfladığına inanıyorum, çünkü bu otokratik iktidar yapılarında çatlaklar olduğunu ve her zaman iddia ettiği gibi sağlam olmadığını gösteriyor" dedi.

İsyanın Ukrayna savaşı üzerindeki etkisi üzerine gelen soruya da cevap veren Scholz, Ukrayna’daki barış görüşmelerinin ön koşulunun Rusya'nın askerlerini ülkeden çekmesi olduğunu ifade ederek, "Bu olaylar nedeniyle bunun daha kolay mı yoksa daha zor mu olduğu tam olarak net değil" ifadelerini kullandı.

Putin'in görevde ne kadar süre kalacağı konusundaki spekülasyonlara katılmak istemediğini belirten Scholz, Batı'nın Ukrayna'yı desteklemesindeki amacının rejim değişikliğini sağlamak olmadığını, Ukrayna'nın kendisini savunmasına yardımcı olmak olduğunu ifade etti.

Wagner isyanı sonrası ABD, Fransa, İngiltere ve Polonya liderleri ile görüştüğünü aktaran Scholz, "Çok hızlı bir şekilde sessiz kalmaya karar verdik. Rusya'daki çatışmayla hiçbir ilgimiz yok" dedi.

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