Almanya Başbakanı Scholz'den skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden rahatsız oldu

İsrail'in Gazze'deki katliamına sessiz kalmayıp tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u rahatsız etti. Scholz, İsrail'in masum sivilleri öldürmesi için, "Kendisini savunma hakkı" yorumunda bulundu. Scholz, Erdoğan'ın faşizm suçlamasının absürt olduğunu öne sürdü.

İsrail'e destek veriyorlar

İsrail ordusu, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin-el Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna katliam yaparak cevap verdi. Gazze Şeridi'nde 1 ayı aşkın süredir kadın, çocuk, hasta, yaşlı demeden sivilleri öldüren İsrail'e destek vermek için başta ABD olmak üzere Batı devletleri sıraya girdi.

Scholz'u rahatsız eden sözler

O devletlerden birisi de Almanya oldu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, işgalcilere destek vermekle kalmayıp, İsrail'i her fırsatta sert sözlerle eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Scholz, İsrail'in masum sivilleri katletmesi için, "Kendisini savunma hakkı" dedi. Scholz, Erdoğan'ın İsrail'e yönelik faşizm suçlamasının 'absürt' olduğunu iddia etti.

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İsrail'e toz kondurmadı

İsrail'in demokrasi ile yönetildiğini öne süren Almanya Başbakanı, 1 aydır Gazze'yi bombalayan İsrail'in insan haklarına ve uluslararası hukuka bağlı ve buna göre hareket eden bir ülke olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Filistin halkının binlerce yıldır yaşadığı topraklarını zorla gasp edenler, bunun üzerinde geçmişi 75 yılı ancak bulan ve meşruiyetini bizzat kendi faşistlikleri ile tartışmalı hale getirdikleri bir devlet inşa etmeye çalışıyor." demişti.

Erdoğan bir diğer açıklamasında ise, "Netanyahu kalkmış iki bakan alıp basın açıklaması yapıyor. Çok rahatsız olmuş. Riyad Zirvesi ve Macron'un açıklamaları onu rahatsız etmiş. Geçen gün ben ne dedim; 'Ey Netanyahu bunlar senin iyi günlerin.' Seni daha farklı günler bekliyor. O bebekler, yavrular, 3-5 yaşında kefene sarılmış. Bunların ahı seni iflah ettirmez. Netanyahu şunu iyi bil, gidicisin gidici, gidicisin. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste" ifadelerini kullanmıştı.