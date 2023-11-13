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Dünya Almanya Başbakanı Scholz da İsrail'e diz çöktü! Ateşkes talebi bile doğru değilmiş
Dünya

Almanya Başbakanı Scholz da İsrail'e diz çöktü! Ateşkes talebi bile doğru değilmiş

Yeniakit Publisher
2023-11-13 01:52:00 -
Almanya Başbakanı Scholz da İsrail'e diz çöktü! Ateşkes talebi bile doğru değilmiş

İsrail'in Gazze'de uyguladığı orantısız savaşa destek veren Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ateşkes talebinin bile doğru olmadığını belirterek, bunun Hamas'ın tekrar toparlanması anlamına geleceğini söyled

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Arap ve İslam dünyasının Gazze'de ateşkes ya da uzun bir ara talebini doğru bulmadığını söyledi.

Scholz, Heilbronner Stimme gazetesinin düzenlediği etkinlikte, Gazze'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şansölye Scholz, Arap ve İslam dünyasının ateşkes çağrılarına değinerek, "(Gazze'de) Hemen ateşkes ya da uzun bir ara talebinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu, İsrail'in, Hamas'ın toparlanmasına izin vermesi gerektiği anlamına geliyor. Hamas'ın tekrar füze imal edip saldırmasına izin verilmemeli." değerlendirmesini yaptı.

İki devletli çözümün hala mümkün olduğuna inandığını belirten Almanya Başbakanı, ancak bunu mümkün kılan bir perspektifin olması gerektiğinin altını çizdi.

Scholz, "Kalıcı bir barış ortamı istiyorsanız, İsrail için tehdit oluşturmayan bir Filistin devleti olasılığını istemelisiniz." diye konuştu.
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"Putin ile geçmişte görüştüm gelecekte de yapacağım"

Sosyal Demokrat Partili (SPD) siyasetçi Scholz, Ukrayna'da işlerin yolunda gitmesi durumunda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başarılı olamayacağını düşündüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Ukrayna ilhak edilemezse, (Putin) Ukrayna'nın egemenliğini savunacağına dair bir anlaşma imzalamak zorunda kalacak ve onun bunu gelecek için kabul ediyorum demesi gerekecek. Ancak bu durumda onunla (Putin) zaman zaman konuşmanız gerekir ki ben bunu geçmişte yaptım ve gelecekte de yapacağım. Ukrayna ve Rusya arasında müzakereler için Rusya'nın kararlı bir adım atması gerekiyor ve bu da askerlerini geri çekmesi anlamına geliyor ve şu ana kadar bunu yapmaya hazır değil."

Olaf Scholz 17 Ekim'de İsrail'e destek vermek amacıyla Tel Aviv'i ziyaret etmiş ve Almanya'nın İsrail ile dayanışmasını göstermişti.

Scholz İsrail'in güvenliğinin kendi devlet meselesi olduğunu defalarca vurgulamıştı.

Kaynak: AA

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