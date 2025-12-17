Almanya Başbakanı Merz'den şok eden cevap: İsrail ile görüş ayrılığı içindeyiz

Merz, Federal Mecliste milletvekillerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Sol Parti Milletvekili Lea Reisner, Uluslararası Adalet Divanının geçen yıl bilirkişi raporunda Batı Şeria’nın işgalinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu tespit ettiğini ve devletlerin bu işgali tanımama ve desteklememe yükümlülüğü olduğunu belirttiğini anımsatarak, Başbakan Merz'e "Alman hükümetinin bundan, örneğin silah tedariki veya yerleşimcilere yönelik yaptırımlar konusunda hangi somut sonuçlar çıkardığını öğrenmek isterim." sorusunu yöneltti.

SORUYA ŞOK EDEN CEVAP OLAY OLDU

Olay İsrail’e 7 Aralık’ta ziyaret gerçekleştirdiğini, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile kapsamlı görüşmeler yaptığını aktaran Merz, "Her ikisine de İsrail hükümetinin yerleşim politikasını eleştirmeden kabul etmediğimizi, bu yerleşim politikasını uluslararası hukuka aykırı bulduğumuzu ve iki devletli çözüme de bağlı olduğumuzu, İsrail vatandaşları ile Filistin vatandaşlarının bir arada yaşamasının ancak bölgede iki devletle başarılı bir şekilde gelişebileceğini söyledim. Bu konuda İsrail hükümetiyle görüş ayrılığı içindeyiz.” ifadesini kullandı.

Merz, ancak bunun "Alman hükümetinin İsrail hükümeti ve devleti ile iyi ve ortaklık içinde birlikte çalışılmayacağı" anlamına gelmediğini dile getirdi.

Reisner’in bu bağlamda, Alman hükümetinin, İsrail’e yaptığı mevcut silah ihracatlarının hangi uluslararası hukuk temelinde yapıldığına ilişkin sorusuna ise Merz, "Hayır, biz terörizme karşı mücadelesinde İsrail hükümetini destekliyoruz. Bunu bir cümlede özetlemek istiyorum. Biz ve başkaları, son on yıllarda İsrail devletini askeri olarak da desteklememiş olsaydık, bugün İsrail devleti var olmazdı." yanıtını verdi.

Merz, Almanya'da Filistin’i destekleyen gösterilere de işaret ederek, "Biz bu yola gitmeyeceğiz. Bu, dışarıda Filistin bayraklarıyla dolaşanlar tarafından muhtemelen tamamen farklı görülse de İsrail devletine yönelik bu tür eleştiriye kesinlikle katılmıyorum." diye konuştu.