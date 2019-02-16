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Almanya Başbakanı Merkel: "NATO’ya daha fazla ihtiyacımız var”

Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen güvenlik konferansında konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD ve Rusya arasındaki anlaşmazlıkları da kast ederek uluslararası ilişkilerin ve yapıların yok edilmemesi gerektiğini söyledi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 15:48
Almanya Başbakanı Merkel: "NATO’ya daha fazla ihtiyacımız var”

Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen güvenlik konferansında konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD ve Rusya arasındaki anlaşmazlıkları da kast ederek uluslararası ilişkilerin ve yapıların yok edilmemesi gerektiğini söyledi.


Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşma yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, uluslararası diplomasinin gündeminde olan pek çok konu hakkında değerlendirmede bulundu. Merkel, ABD ve Rusya arasındaki anlaşmazlıkları da kast ederek uluslararası ilişkilerin ve yapıların yok edilmemesi gerektiğini söyledi.



"NATO’ya daha fazla ihtiyacımız var"


“Bizi zorlayan birçok çatışma var” diyen Almanya Başbakanı Merkel, NATO’nun önemine vurgu yaparak, "Zor zamanlarda istikrarlı oluşum olan NATO’ya daha fazla ihtiyacımız var" dedi.


Birçok Alman şirketinin arabalarını ABD’de ürettiğini belirten Merkel, ABD’nin ithal arabaları ulusal güvenlik için bir tehdit olarak görmesini ve cezai vergi uygulama planlarını sert bir şekilde eleştirdi. Merkel, "Güney Carolina’da üretilen bu arabalar birdenbire ABD ulusal güvenliğine tehdit oluşturuyorsa, bu durum bizi ürkütüyor” şeklinde konuştu.



"Ortak hedef İran’ın zararlı etkilerini azaltmak”


Almanya Başbakanı Merkel, ABD hükümetinin Suriye ve İran politikaları konusundaki kararlarını sorguladıklarını vurgulayarak, ABD ve Avrupa’nın gerçekte aynı hedefi izlediklerini belirtti. Merkel bu ortak hedefin ise ‘İran’ın zararlı etkilerini azaltmak’ olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 15:48
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