Almanya asgari ücreti artıyor
Almanya asgari ücreti artıyor

Almanya, saatlik asgari ücreti 2026’da 13,90 euroya, 2027’de 14,60 euroya çıkaracak. Bu artıştan yaklaşık 6,6 milyon çalışan yararlanacak, ancak maliyetler şirketler için milyarlarca euro artacak.

Almanya Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede saat başına ödenen asgari ücretin ilk olarak 1 Ocak 2026'da mevcut 12,82 eurodan 13,90 euroya, bir yıl sonra 14,60 euroya çıkarılmasına bakanlar kurulunun onay verdiği belirtildi.

Hükümet tarafından işveren ve işçi temsilcilerinden oluşturulan Asgari Ücret Komisyonu, 27 Haziran’da 12,82 euro olan saat başına ödenen asgari ücretin 2027'ye kadar 14,60 euroya yükseltilmesini teklif etmişti.

Asgari ücret artışının Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından yasal düzenlemeyle hayata geçirilmesi gerekiyordu.

Federal hükümetin, komisyonun önerisini değiştirme yetkisi bulunmuyor.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), bu artıştan 6,6 milyon çalışanın yararlanabileceğini tahmin ediyor.

Yasal asgari ücret, ilk olarak 2015’te saat başına brüt 8,50 euro olarak belirlenmiş, o tarihten bu yana birkaç kez artırılmıştı.

Öte yandan, seçim kampanyası sırasında Sosyal Demokrat Parti (SPD ve Yeşiller) asgari ücretin 15 euro olmasını isterken, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri Asgari Ücret Komisyonu'nun özerkliğini savunmuştu.

Saat başına ödenen asgari ücretteki artışın, şirketlerin maaş maliyetlerini 2026'da yaklaşık 2,18 milyar euro, 2027'de yaklaşık 3,44 milyar euro yükselteceği tahmin ediliyor.

Hükümetin asgari ücret artışı kararını eleştirenler, asgari ücretin artırılmasının ülkede istihdamı riske atabileceğini, çünkü daha yüksek işgücü maliyetlerinin şirketlerin personel alımını ve personeli tutmasını zorlaştıracağını savunuyor.

